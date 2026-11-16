Jim Carrey war für diese "Seinfeld"-Kultrolle im Gespräch

Kaum zu glauben, aber Jim Carrey (64) hätte beinahe eine der bekanntesten Sitcomrollen überhaupt übernommen. Wie aus der neuen Biografie "The Emperor Of Nothing: The Making Of Larry David" von Blake J. Harris hervorgeht, über die Entertainment Weekly berichtet, war der Schauspieler vor dem Start von "Seinfeld" als George Costanza im Gespräch. Die Rolle des engen Freundes von Jerry Seinfelds (72) Serienfigur ging letztlich an Jason Alexander (67). Jim war allerdings längst nicht der einzige Kandidat: Auch Paul Feig (64), Adam Arkin (70), Anthony Edwards (64) und Rick Moranis (73) standen auf der frühen Liste. Tony Shalhoub (73) sprach sogar für die Rolle vor. Das Buch erschien am 20. Oktober und basiert auf Gesprächen mit Larry David sowie dessen Familie, Freunden und langjährigen Wegbegleitern. Jahrzehnte nach dem Ende der NBC-Serie liefert es neue Einblicke in die Entstehung der Kultsitcom und die Besetzung ihrer Rollen.

Castingdirektor Marc Hirschfeld ordnet die prominenten Namen auf den damaligen Kandidatenlisten allerdings ein. Diese seien zunächst lediglich als erste Orientierung gedacht gewesen. "Wenn man mit dem Casting für etwas beginnt, schreibt man einfach jeden auf, von dem man glaubt, dass er ungefähr passen könnte", erklärt er laut dem Buch. Zeitweise galt Larry Miller, der auch privat mit Jerry befreundet ist, als aussichtsreicher Kandidat für die Rolle des George. Doch dann sah Larry David das Bewerbungsvideo von Jason und war sofort überzeugt: "Schaltet es aus! Das ist der Mann!" Auch die Besetzung der übrigen Hauptrollen hätte ganz anders ausfallen können. Für den exzentrischen Nachbarn Cosmo Kramer, der schließlich von Michael Richards gespielt wurde, waren unter anderem Eugene Levy (79), Larry Hankin, Hector Elizondo und Joe Pesci (83) im Gespräch. Für Elaine Benes zogen die Macher Rosie O'Donnell (64), Patricia Heaton und Wendie Malick in Betracht, bevor Julia Louis-Dreyfus (65) die Rolle bekam.

Wie zufrieden die Beteiligten letztlich mit der Besetzung waren, geht aus ihren Erinnerungen in der Biografie hervor. Jerry berichtet, dass ihn Michael und dessen Komik sofort begeistert hätten. Er sei "hoffnungslos und für immer verliebt" gewesen. Auch beim ersten Treffen mit Julia habe laut Larry David sofort die Chemie gestimmt. Zwischen ihr, ihm und Jerry habe es auf Anhieb gepasst. Mit ihrer Verpflichtung war das Ensemble für die Macher komplett. "Und als wir sie hatten, war ich von da an absolut überzeugt, dass man dieser Show eigentlich nichts mehr anhaben konnte. Es fühlte sich einfach wie ein ausgewogenes Team an", erinnert sich der Comedian. "Seinfeld" startete 1989 beim Sender NBC und lief bis 1998. Nach neun Staffeln endete die Sitcom. Während ihrer Laufzeit wurde sie mit zehn Emmys und drei Golden Globes ausgezeichnet.

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Imago Bei der 51. César-Verleihung in Paris: Jim Carrey auf dem roten Teppich

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Imago Jerry Seinfeld, Julia Louis-Dreyfus, Michael Richards und Jason Alexander in Staffel 7 von "Seinfeld"

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