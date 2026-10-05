Nach Krebsdiagnose wollte Amy Dowden alles hinschmeißen

Für Amy Dowden (36) ist das Abenteuer Strictly Come Dancing in diesem Jahr bereits frühzeitig beendet: Gemeinsam mit ihrem prominenten Tanzpartner, Hairstylist Chris Appleton (43), musste die Profitänzerin nun die Show verlassen. Im Dance-off traten die beiden gegen Jaime Winstone (41) und Carlos Gu an, doch für Amy und Chris reichte es nicht für den Einzug in die nächste Runde. Das schnelle Aus weckt jetzt Erinnerungen an eine besonders schwere Phase in Amys Leben. Nach ihrer Brustkrebsdiagnose erreichte Amy Ende 2024 einen emotionalen Tiefpunkt. Damals spielte sie sogar mit dem Gedanken, ihre Karriere ganz aufzugeben. "Ich war bei 'Strictly' rausgenommen worden und war bereit, meine Tanzschuhe an den Nagel zu hängen", erinnerte sie sich damals im Gespräch mit Mirror. "Erst da wurde mir wirklich bewusst, wie schlecht es mir in meinem Leben ging."

In dieser schwierigen Zeit fand Amy vor allem bei zwei Menschen Halt: ihrem Ehemann Ben Jones und ihrem "Strictly Come Dancing"-Kollegen Carlos Gu. Beide hätten ihr dabei geholfen, sich das Tanzen nicht ebenfalls von der Krankheit nehmen zu lassen. Schließlich hatte die Krebserkrankung bereits zahlreiche andere Bereiche ihres Lebens auf den Kopf gestellt. Wie tief die Diagnose bei Amy nachwirkte, machte sie gegenüber Mirror deutlich: "Leider ist eine Krebsdiagnose wie eine lebenslange Haftstrafe." Auch für Carlos war es belastend, seine Freundin durch die Behandlung zu begleiten. Der Tänzer hatte selbst bereits seine Großmutter und einen Cousin an Krebs verloren. Über die kräftezehrende Zeit sagte er laut Express: "Man bekommt nicht genug Schlaf, ernährt sich nicht richtig und ist ständig unterwegs."

Hinter Amy liegt mittlerweile eine langwierige Behandlung, die ihr körperlich und emotional viel abverlangte. Neben einer Chemotherapie musste sie sich zwei Mastektomien unterziehen. Hinzu kam ein gebrochener Fuß, der sie während der "Strictly Come Dancing"-Staffel ebenfalls zum Aufgeben zwang und ihre ohnehin schwierige Situation zusätzlich belastete. Heute blickt Amy mit etwas Abstand auf diese Zeit zurück und zieht daraus vor allem eine persönliche Lehre. "Nach meiner Diagnose war ich auf dem absoluten Tiefpunkt – ich werde nicht lügen. Durch die Chemotherapie habe ich so viel gelernt", erklärte sie gegenüber Express. "Ich wünschte, ich wäre während des gesamten Prozesses freundlicher zu mir selbst gewesen – ich war zu streng mit mir."

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Getty Images Amy Dowden, TV-Bekanntheit

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Instagram / amy_dowden Amy Dowden, 2025

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