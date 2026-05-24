Amy Dowden teilt mutiges Update nach Brustkrebsdiagnose

Amy Dowden (35) hat sich jetzt mit einem ehrlichen Gesundheitsupdate an die Öffentlichkeit gewandt. Drei Jahre nach ihrer Brustkrebsdiagnose blickt die Tänzerin auf eine besonders schwere Zeit zurück. Nach ihrer Chemotherapie, zwei Mastektomien und einem gebrochenen Fuß, der sie während der laufenden Strictly Come Dancing-Staffel zum Aufgeben zwang, stand Amy emotional und körperlich an ihrer Belastungsgrenze. Gegenüber dem Magazin Closer sprach sie nun offen darüber, dass sie damals sogar darüber nachgedacht habe, das Tanzen komplett hinter sich zu lassen: "Ende 2024 war ich mental am Tiefpunkt."

"Ich hatte Knochen gebrochen, meine Haare verloren und mein Körper hatte so viel durchgemacht", erklärte Amy im Gespräch mit Closer eindringlich. "Ich hatte durch die Behandlung an Gewicht zugenommen, und obwohl ich nie einen bestimmten Druck auf mein Aussehen ausgeübt habe, war mein Selbstbewusstsein gering." Die entscheidende Wende brachte für sie schließlich die Rückkehr ins Tanzstudio: "Es hat mir meinen Funken zurückgegeben. Tanzen ist die Therapie, von der ich nicht wusste, dass ich sie brauche." Nun bereitet sie sich gemeinsam mit ihrem Kollegen Carlos auf den zweiten Teil ihrer "Reborn"-Tour vor, wie Mirror berichtet.

Amy hatte im November zudem eine zweite Mastektomie als Vorsichtsmaßnahme hinter sich gebracht, nachdem Veränderungen in ihren Untersuchungsbefunden aufgefallen waren. "Zum Glück war nach der Entfernung alles in Ordnung, aber es war zu 100 Prozent die richtige Entscheidung", betonte sie gegenüber Closer. Auf Instagram hatte die Tänzerin bereits zuvor offen über ihre Krebsgeschichte gesprochen und ein Vorher-Nachher-Bild geteilt, das ihre Reise eindrucksvoll dokumentierte. Jetzt blickt Amy voller Vorfreude auf die neue "Strictly"-Staffel 2026, in der sie gleichzeitig ihr zehnjähriges Jubiläum auf dem Tanzparkett feiern wird: "Ich bin wirklich zufrieden und freue mich so sehr, bei 'Strictly' im zehnten Jahr dabei zu sein."

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Instagram / amy_dowden Amy Dowden, Tänzerin

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Instagram / amy_dowden Amy Dowden, 2025

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