Nanu? Daniela Katzenbergers Dokusoap überraschend gekürzt

Wer sich den kommenden Freitagabend schon rot im Kalender markiert hatte, muss seine Primetime-Pläne nun spontan ändern: Die neue Staffel der Dokusoap um Daniela Katzenberger (40) läuft nicht wie angekündigt am 9. Oktober 2026 bei VOX an. Stattdessen geht das Spektakel erst zwei Wochen später an den Start – am 23. Oktober um 20:15 Uhr. Und damit nicht genug der Dämpfer für eingefleischte Fans der Kultblondine: Auch der Gesamtumfang der Staffel fällt deutlich schmaler aus als ursprünglich geplant. Statt acht Episoden, die auf vier Freitagabende verteilt werden sollten, zeigt der Sender nur noch sechs neue Folgen an drei Freitagen in Doppelfolgen. Auf dem offiziellen Instagram-Kanal sprach der Kölner Sender von rein "programmplanerischen Gründen" für die spontane Änderung.

Der freigewordene Sendeplatz wird derweil mit Konserven überbrückt: Am 9. Oktober flimmert zur besten Sendezeit eine Wiederholung von Goodbye Deutschland über die Bildschirme, auch am darauffolgenden Freitag bleibt die Auswandererdoku das Ausweichprogramm. Wer nicht bis zur linearen Ausstrahlung von "Daniela Katzenberger" warten möchte, kann die sechs Episoden immerhin jeweils eine Woche vorab beim hauseigenen Streamingdienst RTL+ abrufen. Inhaltlich geht es in den verbleibenden Folgen direkt turbulent zur Sache: Die Katzenberger-Sippe bricht zum Campingausflug an den Gardasee auf, wo Mutter Iris und ein fieses Buchungsmissgeschick den Familienurlaub auf eine harte Belastungsprobe stellen.

Abseits der Enttäuschung über die gekürzte Staffel hat die Auswanderin diesen Herbst allen Grund zum Feiern: Am 1. Oktober beging sie ihren 40. Geburtstag. Unterdessen stählt die Blondine ihren Körper aktuell für den nächsten Fitnesswettkampf – eine geplante Operation zur Verkürzung zweier Zehen wurde dafür sogar kurzerhand auf Eis gelegt. Nach ihren Anfängen bei "Auf und davon – Mein Auslandstagebuch", Jahren beim Konkurrenten RTLZWEI und der Rückkehr zu VOX wagte die Ehefrau von Lucas Cordalis (59) zudem jüngst den Schritt auf die Stand-up-Bühne: Ende August 2026 stand Daniela mit ihrem ersten Comedyprogramm "Katzenklappe" vor Publikum.

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Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger, TV-Bekanntheit

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Imago Daniela Katzenberger und Iris Katzenberger bei der 2. Charity Gala der Umbrella Stiftung im Hyatt Regency Düsseldorf

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Imago Daniela Katzenberger beim Deutschen Fernsehpreis 2024 in Köln