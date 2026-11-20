Daniela Katzenberger (40) lässt sich von fiesen Kommentaren über ihr Aussehen, ihr Gewicht und ihre TV-Auftritte offenbar nicht die Laune verderben. In ihrer Instagram-Story reagiert die Realitybekanntheit jetzt mit einer großen Portion Humor auf die zahlreichen Anfeindungen. In ihrem kurzen Clip sitzt Daniela mit einer roten Getränkedose in der Hand auf einem Hocker in einem hellen Wohnraum. Zunächst schaut sie demonstrativ gelangweilt und ziemlich missmutig in die Kamera, während erste gehässige Reaktionen eingeblendet werden. Dann verrät sie, was ihr an schlechten Tagen die Laune hebt: "Wenn sie erfahren, dass nächstes Jahr noch 2 Staffeln von mir kommen." Im nächsten Moment lacht die Blondine breit, legt den Kopf in den Nacken und reißt die Arme hoch. Dann tanzt sie ausgelassen im Sitzen. Statt sich von den Anfeindungen kleinkriegen zu lassen, legt sie also ganz bewusst noch einmal nach.

Was genau Daniela so genüsslich kontert, bekommen ihre Follower ebenfalls zu sehen. Während des Videos blendet Daniela mehrere der fiesen Reaktionen ein, die sie in den sozialen Medien immer wieder erreichen. Nutzer beschimpfen sie darin unter anderem als "hässlich", "billig" und "peinlich" und lassen kein gutes Haar an ihrem Auftreten vor der Kamera. Selbst ihre Gewichtsabnahme sorgt für Kritik – allerdings aus völlig gegensätzlichen Richtungen. Eine Person findet, Daniela sei inzwischen zu schlank und nicht mehr authentisch. Eine andere wirft ihr dagegen vor, ständig mit ihrem Abnehmen zu nerven. Die Unternehmerin zeigt sich davon jedoch völlig unbeeindruckt. Für die Verfasser der Kommentare hat sie zum Abschluss ihres Clips noch eine unmissverständliche Botschaft parat: "Gern geschehen, ihr F*cker", schreibt sie und setzt ein Lach-Emoji sowie ein Okay-Handzeichen dahinter.

Daniela, die kürzlich ihr persönliches Glücksgeheimnis verriet, macht die fiesen Angriffe ihrer Kritiker somit kurzerhand zum Bestandteil ihres humorvollen Clips. Ihren Konter verbindet sie direkt mit der Ankündigung weiterer TV-Staffeln. Welche Formate genau im kommenden Jahr zu sehen sein werden, verrät sie im Video allerdings nicht. Klar ist jedoch, dass sich die Kultauswandererin von den fiesen Kommentaren nicht die Laune verderben lässt und weiterhin ihr Ding durchzieht. Und der Erfolg gibt ihr recht.

Anzeige Anzeige

Getty Images Daniela Katzenberger, TV-Bekanntheit

Anzeige Anzeige

Imago Daniela Katzenberger bei der Umbrella Foundation Charity Night im Hyatt Regency Düsseldorf, 28.05.2026

Anzeige Anzeige