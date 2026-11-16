Daniela Katzenberger verrät ihr persönliches Glücksgeheimnis

Daniela Katzenberger (40) hat ein ganz eigenes Rezept für gute Laune und verrät es ihren Fans mit einem Augenzwinkern. In ihrer Instagram-Story teilte die Realitybekanntheit jetzt einen kurzen Clip, der mit einer eingeblendeten Frage startet: "Du wirkst glücklicher. Was ist dein Geheimnis?" Die Antwort kommt prompt in einer schnellen Montage. Nachrichtenverläufe werden geleert, Kontakte aussortiert und die eigene Story sowie Livestreams für bestimmte Nutzer gesperrt. Damit spielt Daniela augenzwinkernd darauf an, dass ein digitales Aufräumen und klare Grenzen auf Social Media der Grund für ihre blendende Laune sein könnten. Wen genau sie von ihrem Smartphone verbannt hat, lässt sie jedoch offen – konkrete Namen fallen dabei nicht. In dem Video spricht Daniela kein einziges Wort. Die Pointe funktioniert allein über die eingeblendeten Funktionen der App, die nacheinander über den Bildschirm flimmern und so für sich sprechen.

Am Anfang des Videos ist Daniela in einer Interviewsequenz zu sehen: Vor einem verschwommenen Hintergrund mit bunten Gemälden unterstreicht sie ihre Worte mit lebhaften Gesten und lässt den Blick immer wieder nachdenklich zur Seite oder nach oben schweifen. Darauf folgt ein harter Schnitt zu einem schwarzen Bildschirm, auf dem Schritt für Schritt die Optionen eingeblendet werden, um einen Chat zu löschen, einen Kontakt zu entfernen und die Sichtbarkeit eigener Beiträge zu begrenzen. Im unteren Bildbereich bleibt die ganze Zeit über ein pinker Sticker eingeblendet. Er zeigt ein Herz und einen angespannten Bizeps und unterstreicht damit die selbstbewusste und humorvolle Botschaft des Videos. Ob Daniela mit ihrem Beitrag auf ein bestimmtes Erlebnis anspielt oder einfach nur einen Social-Media-Scherz teilt, lässt sie offen. Eine Erklärung oder einen Kommentar zu ihrem Clip lieferte die Blondine nicht.

Auf Instagram nimmt Daniela, die kürzlich ihr Comedy-Debüt feierte, ihre Community regelmäßig mit in ihren Alltag. Sie teilt dort persönliche Momente und immer wieder auch pointierte Botschaften mit ihren Followern. Auch mit ihrem Styling bleibt sich die Unternehmerin in dem Clip treu: Ihre langen platinblonden Haare fallen ihr offen über die Schultern, dazu trägt sie ein rot-weiß gemustertes Oberteil. Bunte Statement-Hängeohrringe sorgen für weitere Farbtupfer, während lange rote Fingernägel und ihre lebhafte Gestik das Gesamtbild abrunden.

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Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger am elften Geburtstag ihrer Tochter im Phantasialand

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Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger, TV-Bekanntheit

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