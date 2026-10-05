Nicole Kidman sieht in Joey King "die Zukunft"

Nicole Kidman (59) findet derzeit ausgesprochen persönliche Worte für ihre Kollegin Joey King (27). Gemeinsam standen die beiden Schauspielerinnen für den Fantasyfilm "Practical Magic 2" vor der Kamera – und dabei ist offenbar weit mehr als eine gewöhnliche Arbeitsbeziehung entstanden. Gegenüber TIME schwärmte Nicole nun regelrecht von der jüngeren Darstellerin und erklärte, in ihr Hollywoods Zukunft zu erkennen. "Sie ist auch jemand, mit dem ich stundenlang über absolut alles reden kann. Und dann sehe ich sie auf dem Bildschirm und sehe die Zukunft", betonte die Oscarpreisträgerin. Doch Joey beeindruckt Nicole nicht allein mit ihrem schauspielerischen Können. Während der gemeinsamen Dreharbeiten sei zwischen den beiden Frauen eine besondere Nähe entstanden, die weit über die Zusammenarbeit am Set hinausgehe. Wie vertraut das Verhältnis inzwischen ist, machte Nicole im Gespräch mit dem Magazin deutlich: "Joey bringt mich zum Lachen. Zu einem richtigen Lachen aus tiefstem Bauch."

Dass Joey mit ihren 27 Jahren bereits seit 23 Jahren vor der Kamera steht, hob die Australierin dabei besonders hervor. Mit Produktionen wie "Ramona und Beezus", "The Dark Knight Rises", "Crazy, Stupid, Love", "The Act", "Bullet Train" und "We Were the Lucky Ones" hat sich die Schauspielerin eine bemerkenswert vielseitige Karriere aufgebaut. Besonders angetan zeigt sich Nicole von Joeys "Neugier, Mut, Humor und ihrer Bereitschaft, Risiken einzugehen". Ihre Verbundenheit beschränke sich für die Schauspielerin längst nicht mehr auf die gemeinsame Arbeit vor der Kamera. Bereits in "A Family Affair" standen die beiden als Mutter und Tochter vor der Kamera, in "Practical Magic 2" übernehmen sie nun die Rollen von Tante und Nichte. "Aber Joey ist abseits der Leinwand so viel mehr für mich geworden. Sie ist jemand, den ich liebe und dem ich vertraue und von dem ich weiß, dass sie noch lange in meinem Leben sein wird, nachdem die Kameras aufgehört haben zu laufen", erklärte sie, wie Female First berichtet. Mit einem Zitat aus dem Film brachte sie das Verhältnis schließlich auf den Punkt: "Die Owens-Frauen aus 'Practical Magic' sagen: 'Mein Blut. Dein Blut. Unser Blut.' Das ist Joey für mich. Sie ist Familie."

Dass Joey persönliche Beziehungen auch abseits des Sets wichtig sind, zeigte sich rund um "Practical Magic 2" bereits an anderer Stelle. Für die Fortsetzung wurde die Rolle der Kylie Owens neu vergeben: Nachdem Evan Rachel Wood (39) die Figur im ersten Teil verkörpert hatte, übernahm diesmal Joey King den Part. Wood hatte anschließend öffentlich ihre Enttäuschung darüber geäußert, dass offenbar niemand aus dem Team des Originals den Kontakt zu ihr gesucht habe. Joey meldete sich daraufhin eigenständig bei ihrer Vorgängerin. Von Wood erhielt sie dafür lobende Worte und Glückwünsche für ihre neue Rolle. Auf ihre eigenen früheren Projekte blickt Joey unterdessen gerne zurück. Gegenüber IndieWire erklärte die Schauspielerin, dass Filme wie "The Kissing Booth" für sie eine Art Zeitkapsel seien. Sie halten dauerhaft fest, in welcher Lebensphase sie sich damals befunden hat.

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Getty Images Nicole Kidman beim Photocall zu "Practical Magic 2" im Claridge's in London, 27. August 2026

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Getty Images Joey King bei der Europa-Premiere von Practical Magic 2 in London

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Getty Images Der "Zauberhafte Schwestern 2"-Cast bei der Filmpremiere in London