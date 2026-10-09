Seltenes Foto: Nicole Kidman zeigt Tochter Faith in Paris

Nicole Kidman (59) lässt ihre Fans derzeit an einem Teil ihres Privatlebens teilhaben, den sie sonst gut schützt: In Paris zeigte sich die Schauspielerin an der Seite ihrer 15-jährigen Tochter Faith (15). Auf Instagram teilte Nicole am Donnerstag ein gemeinsames Foto, das in der Lobby ihres Hotels in der französischen Hauptstadt entstand. Faith stammt aus der inzwischen geschiedenen Ehe der Schauspielerin mit Countrysänger Keith Urban (58). Schon zuvor hatten Mutter und Tochter gemeinsam das Chanel-Défilée im Rahmen der Pariser Fashion Week besucht. Dort präsentierten sie sich in farblich aufeinander abgestimmten Outfits. Der gemeinsame Auftritt war eine echte Seltenheit, denn die Hollywood-Bekanntheit hält Faith weitgehend aus der Öffentlichkeit heraus. Umso mehr dürfte das neue Foto die Aufmerksamkeit ihrer Fans auf sich ziehen. Darauf stehen Nicole und ihre Tochter eng nebeneinander und blicken gemeinsam in die Kamera.

Für den Modetermin hatte Nicole ein graues Tweed-Blazerkleid gewählt, das sie mit schwarzen High Heels kombinierte. Faith setzte auf einen grau-schwarzen Chanel-Cardigan, dazu trug sie Bluejeans und Pumps mit Absatz. Während der Veranstaltung zeigten sich die beiden ausgesprochen vertraut: Fotografen hielten fest, wie Faith ihre Mutter umarmte. Nicole wandte sich derweil den wartenden Fans zu und warf ihnen Küsse entgegen. Neben dem seltenen Familienfoto teilte die Schauspielerin auf Social Media noch einen weiteren Eindruck aus Paris. Eine Aufnahme vom Balkon ihres Hotels zeigt die Fassade des Gebäudes, die in kräftigem Rosa beleuchtet ist. Den Hintergrund der besonderen Lichtaktion erklärte Nicole in ihrem Beitrag mit den Worten: "Rosa Lichter zu Ehren des Brustkrebsmonats."

Die Ehe von Nicole und Keith wurde im Januar 2026 offiziell geschieden. Zuvor waren die Schauspielerin und der Countrysänger fast 20 Jahre lang verheiratet gewesen. Im September war Nicole gemeinsam mit ihrer Kollegin Sandra Bullock im Podcast "Therapuss with Jake Shane" zu Gast. Dort ging es unter anderem um die Frage, wie man damit umgehen könne, wenn einem die Musik des eigenen Partners nicht zusagt. Nicole riet ihr in dem Format: "Finde etwas daran, das dir gefällt. Mach ihm ein Kompliment. Wirf ihm einen Knochen hin." Die beiden Schauspielerinnen waren jedoch nicht nur für Beziehungstipps zu Gast. Nicole und Sandra nutzten ihren Auftritt vor allem, um ihren gemeinsamen Film "Practical Magic 2" zu bewerben. Für Nicole folgte nun in Paris der seltene öffentliche Moment mit Faith, die sie sonst nur gelegentlich auf ihrem Instagram-Profil oder bei ausgewählten Veranstaltungen zeigt.

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Instagram / nicolekidman Nicole Kidman mit ihrer Tochter Faith, Oktober 2026

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Getty Images Sunday Rose Kidman Urban, Nicole Kidman und Faith Margaret Kidman-Urban bei der Chanel Womenswear S/S 2026 Show

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Imago Nicole Kidman und Keith Urban bei den Academy of Country Music Awards 2018 in Las Vegas