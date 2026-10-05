Pipi-Glas-Drama im Sommerhaus: Laura bezieht Stellung

Ausgerechnet ein gewöhnliches Trinkglas beschert dem Sommerhaus der Stars aktuell eine der skurrilsten Ekeldebatten seit René Wellers (†69) sagenumwobener "Stinkejacke": In der dritten Folge machte Laura Parrinello einen Schwangerschaftstest und benutzte dafür ganz ungeniert ein Glas aus dem Küchenschrank. Das Ergebnis fiel letztlich negativ aus und Laura stellte das Gefäß mit der Öffnung nach unten am Waschbeckenrand ab. Dass nun in der mittlerweile sechsten Folge noch immer ein Glas, das dem Pipi-Behältnis erschreckend ähnlich sieht, an genau derselben Stelle in derselben umgekehrten Position verharrt, lässt die Netzgemeinde schaudern. Auch Realitykollegin Roaya Soraya (35) hatte diese Beobachtung gemacht und auf Social Media thematisiert – offenbar sehr zum Missfallen von Laura. Diese wandte sich sogleich per Direktnachricht an Roaya, um klarzustellen, dass es sich bei diesem Glas in den Folgen vier, fünf und sechs keinesfalls um ihr Urinbecherchen handeln könne.

In der Rechtfertigung, die Roaya auf TikTok als Screenshot teilte, erklärte Laura auch, warum sie das Gefäß überhaupt am Waschbeckenrand abgestellt hatte: Sie und ihr Partner Nico Legat (28) hätten direkt nach dem Test zum Interview gemusst, sodass schlicht keine Zeit für einen sofortigen Abwasch geblieben sei. Zudem sei im Bad die Wahrscheinlichkeit extrem gering gewesen, dass in der Zwischenzeit jemand daraus trinken würde. Die Aufregung um den Vorfall kann die Reality-Novizin ohnehin nur bedingt nachvollziehen. "Warum macht man so eine Schiene draus? Das ist ja crazy", schimpfte Laura, die mit ihrem Statement die Kritiker nur in Maßen besänftigen konnte. "Ich glaube das nicht. Niemand wird exakt dieses Glas dort wieder platziert haben", schrieb ein Nutzer, während ein anderer die generelle Wahl des Gefäßes für die Urinprobe hinterfragte: "Ich könnte das Glas nicht wieder zum Trinken benutzen, egal, wie sehr es sauber gemacht wurde."

Angefangen hatte das intime TV-Drama mit einer vier Tage überfälligen Periode, die Laura und Nico im Format direkt offen thematisierten. Kurzerhand baten sie das Produktionsteam im Interviewraum um einen Schwangerschaftstest und machten sich im mit Kameras ausgestatteten Badezimmer sogleich an die Durchführung. Das negative Ergebnis erfuhren die beiden konsequenterweise auch vor laufenden Kameras, was bei vielen Fans prompt den Verdacht reifen ließ, dass die gesamte Aktion rein für zusätzliche Sendezeit inszeniert worden war. Roaya nahm die 26-Jährige in ihrem Video aber teilweise sogar in Schutz: Sie betonte, dass es sich um Lauras erstes TV-Format gehandelt habe und sie sich in der Situation sichtlich unwohl gefühlt habe.

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