Prinzessin Marie zeigte sich 2026 kaum in der Öffentlichkeit

Prinzessin Marie (50) ist in ihrer Wahlheimat Dänemark in diesem Jahr kaum noch zu sehen gewesen – und das, obwohl sie dort weiterhin zahlreiche royale Pflichten hat. Ihr bislang einziger offizieller Termin in Kopenhagen war der traditionelle Neujahrsempfang am 1. Januar, bei dem sie an der Seite ihres Mannes Prinz Joachim (57) erschien. Auch König Frederik X. (58) und Königin Mary (54) nahmen an dem Empfang teil. Danach zeigte sich Marie laut der dänischen Boulevardzeitung Ekstrabladet nur noch ein weiteres Mal in Dänemark: im April bei der Konfirmation von Prinz Vincent (15) und Prinzessin Josephine (15). Weitere öffentliche Auftritte gab es 2026 in ihrer royalen Heimat bislang nicht. Die auffällige Lücke in ihrem Terminkalender sorgt inzwischen für Kritik. Immer häufiger wird die Frage laut, warum die Ehefrau von Joachim ihren royalen Verpflichtungen derzeit nicht nachkommt – und weshalb der Palast dazu bislang keine Erklärung abgegeben hat, wie RTL berichtet.

Marie lebt mit ihrer Familie in Washington, D.C., engagiert sich nach Angaben des dänischen Königshauses jedoch weiterhin als Schirmherrin für 18 Organisationen in Dänemark. Genau daran entzündet sich die Kritik. Royalexpertin Trine Villemann fordert gegenüber Ekstrabladet Transparenz: "Natürlich muss das Königshaus den Dänen über die Presse erklären können, warum die Prinzessin, die auf der Gehaltsliste steht und vom Steuerzahler bezahlt wird, nicht zu Hause ist, um ihrer Arbeit nachzugehen." Für die Expertin ist der Rückzug der Prinzessin durchaus auffällig: "Ich finde es seltsam, dass sie so verschwunden ist." Zugleich räumt sie ein, dass die große Entfernung zwischen Washington und Dänemark eine Rolle bei den seltenen Auftritten spielen könnte. Eine offizielle Begründung steht jedoch weiterhin aus. Auf eine Anfrage von Her & Nu zu den Gründen für die fehlenden Termine reagierte der dänische Hof nicht, wie RTL berichtet.

Der Aufenthalt der Familie in den USA ist jedoch von Anfang an zeitlich begrenzt. Joachim ist in Washington, D.C., als Verteidigungsindustrieattaché an der dänischen Botschaft tätig. Nach Angaben des Palasts soll die Familie noch bis August 2027 in den Vereinigten Staaten bleiben, bevor sie anschließend nach Dänemark zurückkehrt. Marie selbst hatte diese Pläne bereits im Februar anlässlich ihres 50. Geburtstags in Kopenhagen bestätigt. Eine Rolle bei der Zeitplanung spielen auch die Kinder: Sohn Henrik soll zunächst seinen Highschool-Abschluss in den USA machen, während Tochter Athena ihre weitere Ausbildung möglicherweise in Dänemark fortsetzt. Nach der Rückkehr will sich die Prinzessin wieder stärker ihrer Arbeit und ihren Schirmherrschaften in Dänemark widmen, so RTL. Bis dahin dürften ihre Auftritte im Königreich jedoch die Ausnahme bleiben.

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Getty Images Prinzessin Marie von Dänemark, November 2017

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Instagram / detdanskekongehus Prinzessin Marie und Prinz Joachim, dänische Royals

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Getty Images Prinz Frederik und Prinzessin Mary mit ihren Kindern Isabella, Christian, Josephine und Vincent