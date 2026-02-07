Datum steht: Prinzessin Marie kündigt Dänemark-Rückkehr an

Prinzessin Marie (50) macht Nägel mit Köpfen: Die Royal hat in Kopenhagen angekündigt, mit Ehemann Prinz Joachim (56) und der Familie nach Jahren im Ausland nach Dänemark zurückzukehren – der Termin steht. Ab August 2027 will das Paar, das derzeit in Washington, D.C. lebt, wieder in der Heimat sein. Anlass der Reisepläne ist auch der Schulweg der Kinder: Sohn Henrik soll in den USA erst noch die Highschool abschließen, während Tochter Athena ihre weitere Ausbildung in Dänemark fortsetzen könnte. "Ich freue mich darauf, zu meiner Arbeit und meinen Schirmherrschaften zurückzukehren. Und nach Dänemark zurückzukehren", sagte Marie dem dänischen Magazin Billed-Bladet im Amalienborg, wo sie anlässlich ihres 50. Geburtstags sprach.

Der Umzug markiert das Ende einer mehrjährigen Auslandsphase: Nach drei Jahren in Paris zog die Familie im Herbst 2023 in die US-Hauptstadt, wo Joachim als Verteidigungsattaché an der dänischen Botschaft arbeitet. Marie betonte, die Zeit im Ausland sei "wirklich spannend" gewesen, weil sie Dänemark international habe unterstützen können. Joachim hob in einem Gespräch mit DK hervor, wie sehr ihn die Nähe der Kinder im Alltag stärke: Die Erfahrungen in Paris und den USA seien "gut investiert" und böten den Kindern wertvolle Chancen. Parallel dazu hat sich in der Familie seit 2023 viel verändert: Nach einer Entscheidung von Königin Margrethe (85) führen die vier Kinder nun die Titel Graf oder Gräfin von Monpezat und sind nicht länger als Prinzen und Prinzessinnen vorgesehen.

Diese Titelreform hatte für Unruhe gesorgt. Nikolai sagte damals gegenüber Ekstra Bladet: "Meine ganze Familie und ich sind natürlich sehr traurig. Wir sind schockiert über diese Entscheidung und darüber, wie schnell es gegangen ist." Joachim beschrieb das Verhältnis zu seiner Mutter in der Folge als "kompliziert". Inzwischen richten Marie und der Prinz den Blick nach vorne. Die beiden lebten in den vergangenen Jahren mit ihren Kindern bewusst zurückgezogener, pendelten zwischen Schulalltag, neuen Freundeskreisen und den Verpflichtungen, die Maries Schirmherrschaften mit sich bringen. In Dänemark wartet auf die Familie ein vertrautes Umfeld – und für Marie die Chance, persönliche Projekte und ihre karitative Arbeit wieder aus nächster Nähe zu begleiten.

Getty Images Prinzessin Marie von Dänemark, August 2010

Instagram / detdanskekongehus Prinzessin Marie und Prinz Joachim, dänische Royals

Getty Images Königin Margrethe von Dänemark im April 2025