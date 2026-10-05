"Sister Wives"- Star Janelle Brown schießt gegen Ex Kody

Zum Auftakt der neuen Staffel von "Sister Wives" hat Janelle Brown (57) kein gutes Haar an ihrem Ex Kody Brown (57) gelassen. In der Folge, die am 4. Oktober bei TLC lief, blickte die sechsfache Mutter auf die Entschuldigungen zurück, die Kody ihr in der vorherigen Staffel ausgesprochen hatte, und zog ein ernüchterndes Fazit. "Ich habe das Gefühl, dass die Entschuldigungstour letztlich etwas war, womit er versucht hat, sich selbst reinzuwaschen. Und ich glaube nicht, dass sie unbedingt aufrichtig war, denn seitdem gab es keinen Kontakt", verriet sie in der Sendung.

Besonders aufgebracht ist sie über einen Vorwurf, den Kody öffentlich erhoben hatte: Sie soll beim Verkauf des gemeinsamen Grundstücks Coyote Pass in Arizona einen heimlichen Deal eingefädelt haben, um Meri Brown (55) um ihren Anteil zu bringen. Janelle wies das entschieden zurück und wurde dabei deutlich: "Er hat meinen Ruf ganz öffentlich torpediert. Also: Scheiß auf ihn." Im Gespräch mit Christine Brown (54) schilderte Janelle, was sie an der Sache am meisten verletzt: dass Meri der Darstellung ihres Ex zumindest teilweise Glauben geschenkt habe. "Das stimmte nicht", stellte sie klar und schob selbstbewusst hinterher: "Glaub mir, wenn ich etwas ausgeheckt hätte, hättest du nichts davon mitbekommen."

Ihr zufolge sei es vielmehr Kody gewesen, der offen darüber gesprochen habe, dass ihm sein Anwalt geraten habe, das Grundstück aufgrund seines Namens im Grundbuch verkaufen zu können, ohne die Frauen auszuzahlen. Zudem soll er erwogen haben, Meris Geld so lange zurückzuhalten, bis sie auf seine Forderungen eingehe. Ihr eigener Anteil habe laut Janelle lediglich darin bestanden, den Verkauf voranzutreiben. Der Vorwurf habe sich für sie wie ein persönlicher Angriff angefühlt.

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Imago Janelle und Kody Brown am Flughafen in Los Angeles, 2014

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Instagram / janellebrown117 Kody Brown und Janelle Brown im Jahr 2018

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Instagram / therealmeribrown Meri und Kody Brown