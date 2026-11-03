Meri Brown packt über die Scheidung von Ex-Mann Kody aus

Meri Brown (55) blickt mit Bedauern auf ihre rechtliche Scheidung von Kody Brown (57) im Jahr 2014 zurück. In einer aktuellen Folge von "Sister Wives" erklärt sie, dass sie den damaligen Schritt heute anders angehen würde. Meri hatte die Ehe auf dem Papier beendet, damit Kody seine vierte Frau Robyn heiraten konnte. Dadurch sollte ihm die Adoption von Robyns Kindern Dayton, Aurora und Breanna erleichtert werden. Sie dachte jedoch, dass sich durch die Formalität nichts an der Beziehung zu Kody ändern würde. Diese Hoffnung erfüllte sich jedoch nicht. "Ich dachte, dass alles in Ordnung kommen würde, aber das tat es nicht. Er war nett zu mir, ich weiß nicht, vielleicht einen Monat lang", erinnert sich der Realitystar in der Sendung.

Kodys andere Ex-Frauen Christine Brown (54) und Janelle Brown (57) zweifeln allerdings daran, dass der Anstoß zur Scheidung ausschließlich von Meri kam. Christine erinnert sich in "Sister Wives" daran, dass Robyn bereits zuvor von einem vergleichbaren Fall geschwärmt habe: Eine erste Ehefrau ließ sich demnach scheiden, damit ihr Mann eine andere Frau mit Kindern heiraten und deren Nachwuchs adoptieren konnte. Schon damals habe sich Christine gefragt, ob Robyn Meri mit der Geschichte vielleicht beeinflussen wollte. Als Meri den Plan später als ihre eigene Idee präsentierte, sei sie deshalb skeptisch gewesen. Auch Janelle vermutet weitere Hintergründe. "Ich glaube, da lief viel mehr ab", betont sie und ergänzt, Kody und Robyn hätten einen solchen Wechsel ohnehin angestrebt. Meri spricht zwar nicht ausdrücklich von einem abgekarteten Vorgehen, hält aber fest: "Wenn es kein Plan war, hat es sehr gut zu seinen Gunsten funktioniert."

Warum Meri Kody dennoch nicht verlassen hat, erklärte sie ebenfalls in "Sister Wives". Im Gespräch mit Christine erzählte sie, dass sie längst kaum noch Hoffnung für ihre Beziehung gehabt hatte. Trotzdem war sie geblieben. Denn sie war überzeugt gewesen, dass Kody nur darauf gewartet hatte, dass sie selbst die Trennung aussprach. So hätte er sich aus ihrer Sicht als der Unschuldige darstellen können. "Also wurde ich ein wenig stur und blieb einfach", gab Meri zu.

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Instagram / therealmeribrown Meri Brown, TV-Bekanntheit

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Instagram / therealmeribrown Meri und Kody Brown

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