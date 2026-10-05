So hält Sarah Michelle Gellar ihren muskulösen Körper fit

Sarah Michelle Gellar (49) gewährt ihren Fans Einblicke in ihre schweißtreibende Workout-Routine – und die verlangt ihr einiges ab. Auf ihrem Instagram-Kanal zeigt sich die Schauspielerin in einem neuen Clip mitten im Gym, während sie eine Übung nach der nächsten durchzieht. Bei dem intensiven Training stehen Kraft, Balance und Körperbeherrschung im Fokus. Unterstützt wird die "Buffy"-Darstellerin von ihrem Trainer, der auf der Plattform unter @gauer_fitness zu finden ist. Zum Einsatz kommen ein Balance-Trainer, ein rollendes Trainingsbrett, Widerstandsbänder und schwere Seile. Besonders ins Auge fallen dabei ihre durchtrainierten Arme. Dass es ihr längst nicht mehr nur um die Optik geht, stellte die Schauspielerin in ihrem Beitrag selbst klar. "Es geht nicht nur darum, meinen Körper in Form zu bringen, sondern auch meinen Geist", schrieb sie zu den Aufnahmen.

Der Clip zeigt unter anderem, wie sie sich mit den Händen auf einem runden Balance-Trainer abstützt, die Füße auf einem Rollbrett platziert und konzentriert das Becken hebt. In einer anderen Szene trainiert sie auf der Matte mit einem gelben Widerstandsband oder bringt im verspiegelten Raum die Workout-Seile zum Schwingen. Ihre Motivation hat sich über die Jahre komplett gewandelt, wie sie in einer Fragerunde mit MyFitnessPal verriet: Ihr geht es nicht mehr um optische Perfektion, sondern um echte Fitness im Alltag – sie will schwer tragen können und genug Energie für das Familienleben haben. "Ich wollte mich stark fühlen", fasste sie zusammen. Passend zum Krafttraining achtet die Schauspielerin inzwischen bewusster auf Protein – kompliziert soll es aber nicht sein. "Ich mache nichts Extremes. Ich bin eine beschäftigte Mutter, ich brauche Dinge, die im echten Leben funktionieren", betonte sie gegenüber dem Portal.

Um ihre Fitnessziele zu erreichen, setzt sie auf eine proteinreiche Ernährung: Griechischer Joghurt oder Hüttenkäse im Smoothie, Eier, Haferflocken, geröstete Kichererbsen und Putenröllchen gehören fest zu ihrer Routine. Als Pre-Workout-Snack dient gerne eine Banane mit Mandelmus, während nach dem Training ein Mix aus Proteinpulver, Mandelmilch und Beeren im Shaker landet. Dass Fitness für sie weit mehr als nur körperliche Anstrengung ist, betonte die Schauspielerin bereits im letzten Jahr, als sie über die mentale und soziale Bedeutung des Sports sprach. Damals teilte sie Aufnahmen von einem gemeinsamen Workout mit ihren Freundinnen und schrieb dazu auf Instagram: "Es stimmt, was man sagt ... Freundinnen und Sport sind gut für die mentale Gesundheit." Privat ist die Schauspielerin seit September 2002 mit ihrem Kollegen Freddie Prinze Jr. (50) verheiratet. Erst im vergangenen Monat feierten die beiden ihren 24. Hochzeitstag und teilten dazu Erinnerungsfotos. Kennengelernt hatten sie sich bei den Dreharbeiten zu "Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast". Gemeinsam haben sie zwei Kinder, Charlotte und Rocky.

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Instagram / sarahmgellar Sarah Michelle Gellar genießt Zeit auf einem Boot in Frankreich, 2026

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Getty Images Sarah Michelle Gellar bei den Las Culturistas Culture Awards, 2025.

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Sarah Michelle Gellar Sarah Michelle Gellar posiert auf Instagram im Badeanzug