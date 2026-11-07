Sarah Michelle Gellars Tochter ist ihre "beste Freundin"

Sarah Michelle Gellar (49) hat in ihrer Erstgeborenen nicht nur eine Tochter, sondern auch eine beste Freundin gefunden. Am Montag besuchten die Schauspielerin und ihre 17-jährige Tochter gemeinsam das Footballspiel der Los Angeles Rams gegen die Los Angeles Chargers und genossen den Ausflug sichtlich. Dazu teilte Sarah ein Bild, auf dem sie und Charlotte bis über beide Ohren grinsend neben dem Spielfeld posieren. Sie tragen dunkle Sonnenbrillen und legere Klamotten, um es ganz bequem zu haben. "Meine eingebaute beste Freundin", schrieb Sarah dazu auf Instagram.

Auch früher bezeichnete Sarah ihre Tochter als "beste Freundin". Zum Geburtstag des Teenagers teilte die Schauspielerin auch schon ein niedliches Bild der beiden. Dazu schrieb sie ganz berührt: "Gestern war der Geburtstag meiner besten Freundin. Ich bin nicht sicher, wie du schon 17 bist. Du magst vielleicht das Kind sein, das mich zu einer Mutter gemacht hat, aber jetzt bist du die Person, die das Beste in mir hervorbringt. (Ganz zu schweigen von meinem größten Champion) Danke... für das, was du bist." Auf dem Bild lächelt Charlotte in die Kamera, während ihre Mama die Lippen spitzt und zum Schmatzer ansetzt.

Sarah und ihr Mann Freddie Prinze Junior (50) haben neben Charlotte auch noch einen Sohn. Rocky kam etwa drei Jahre nach seiner Schwester auf die Welt und gleicht seinem Vater aufs Haar. Wie die Schauspielerin auf Instagram gerne mal zeigt, sind die Männer der Familie sich auch in ihren Hobbys ähnlich. Rocky steht aktuell total aufs Kartfahren und nimmt regelmäßig an Wettrennen teil. Sarah feuert ihn regelmäßig an und teilt ihre Freude und ihren Stolz online. Auch Brett- und Kartenspiele gehören bei ihnen fest zum Alltag der Familie.

Anzeige Anzeige

Instagram / sarahmgellar Sarah Michelle Gellar und ihre Tochter Charlotte, November 2026

Anzeige Anzeige

Instagram / sarahmgellar Sarah Michelle Gellar und ihre Tochter Charlotte, September 2026

Anzeige Anzeige