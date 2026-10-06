22 Jahre nach ihrem Tod: Jamie Lee Curtis gedenkt ihrer Mama

Mit wenigen Worten und einem besonderen Erinnerungsfoto hält Jamie Lee Curtis (67) die Erinnerung an ihre verstorbene Mutter Janet Leigh lebendig. Rund um den 22. Todestag der Hollywoodikone teilte die Schauspielerin auf Instagram eine alte Schwarz-Weiß-Aufnahme, die ihre Mutter lächelnd in einer bis zum Rand mit Schaum gefüllten Badewanne zeigt. Zu dem persönlichen Schnappschuss schrieb Jamie: "An diesem Tag schon lange fort. Ich liebe und vermisse meine Mutter." Viel mehr Worte brauchte es offenbar nicht – die wenigen Zeilen und das vertraute Familienfoto vermitteln ihre Verbundenheit auf ganz eigene Weise. Janet Leigh, die 2004 verstarb, bleibt damit auch mehr als zwei Jahrzehnte nach ihrem Tod in den Erinnerungen ihrer Tochter präsent. Immer wieder gewährt Jamie Lee Curtis ihren Followern Einblicke in private Erinnerungen und teilt Aufnahmen aus ihrem Familienalbum.

Janet Leigh starb 2004 im Alter von 77 Jahren in ihrem Haus in Beverly Hills. Rund ein Jahr zuvor war bei ihr Vaskulitis diagnostiziert worden – eine entzündliche Erkrankung, die die Blutgefäße schädigt. Weltberühmt wurde sie vor allem durch ihre Rolle als Marion Crane in Alfred Hitchcocks (†80) Thriller "Psycho" aus dem Jahr 1960. Die berühmte Duschszene gilt bis heute als eine der ikonischsten Sequenzen der Filmgeschichte. Auch mit ihrer Tochter Jamie Lee Curtis stand Janet Leigh im Laufe der Jahre mehrfach gemeinsam vor der Kamera. 1978 waren die beiden in einer Episode der Serie "The Love Boat" zu sehen, 1980 folgte der Horrorfilm "The Fog". 1998 standen Mutter und Tochter schließlich für "Halloween H20: 20 Jahre später" gemeinsam vor der Kamera – jenem Franchise, das Jamie Lee Curtis selbst zur Horrorikone machte.

Die Erinnerung an ihre Mutter fällt für Jamie Lee Curtis in eine Zeit, in der sie bereits einen weiteren schweren Verlust verkraften musste: Ihre Schwester Kelly Curtis starb im Mai im Alter von 69 Jahren. Auch ihr Vater lebt nicht mehr. Tony Curtis (†85), der unter anderem durch die Komödie "Manche mögen's heiß" bekannt wurde, starb 2010 im Alter von 85 Jahren. Wie prägend es für Jamie war, als Tochter zweier großer Filmstars aufzuwachsen, schilderte sie im Gespräch mit People. Sie habe miterlebt, wie die beruflichen Möglichkeiten ihrer Eltern mit der Zeit weniger wurden, während deren Bekanntheit unverändert blieb. Privat hat die Oscar-Preisträgerin dagegen seit Langem ihr Glück gefunden: Seit fast 42 Jahren ist sie mit Christopher Guest (78) verheiratet. Gemeinsam haben sie zwei erwachsene Töchter, Annie und Ruby.

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Imago Jamie Lee Curtis und Janet Leigh auf dem Hollywood Walk of Fame

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Instagram / jamieleecurtis Jamie Lee Curtis' Mutter Janet Leigh

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Getty Images Christopher Guest und Jamie Lee Curtis bei der Weltpremiere von "Ella McCay" in Hollywood, Dezember 2025