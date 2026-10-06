Bereichswechsel mit Gemecker: Diese Promi-BB-Stars trifft es

Am zweiten Abend von Promi Big Brother wird es für die Kandidaten erstmals in dieser Staffel ernst: Der erste Bereichswechsel steht an. Die Bewohner des luxuriösen Hauses dürfen entscheiden, wer aus dem kargen Garten zu ihnen ziehen darf – und ihre Wahl fällt auf Georgina Stumpf, die alle nur Gia nennen. Die Nachricht nimmt sie mit lautem Jubel auf. Gleichzeitig bestimmen die Zuschauer per Telefon und über die Joyn-App, welcher Promi den umgekehrten Weg antreten muss. Das Voting trifft Anouschka Renzi (62): Sie muss ihre komfortable Unterkunft verlassen und in den Garten ziehen. Gia hält es nach der Verkündung kaum noch auf dem Boden, hüpft vor Freude auf und ab und ruft: "Ich komme, ich komme!" Bevor sie den Garten verlässt, nimmt sie Kim Virginia Grey (31) noch einmal in den Arm und verabschiedet sich kurz von den übrigen Bewohnern, ehe sie davoneilt. Im Haus bedankt sie sich bei ihren neuen Mitbewohnern für die Wahl und begrüßt jeden Einzelnen mit einer innigen Umarmung.

Ganz anders fällt Anouschkas Reaktion aus: Von ihrem bevorstehenden Umzug ist sie alles andere als begeistert. Tessa Bergmeier (37) möchte ihr noch etwas Essen für den Garten mitgeben, doch die Regeln verbieten das – aus dem Haus darf nichts mitgenommen werden. Kurzerhand stopft sich Anouschka deshalb vor ihrem Aufbruch noch schnell einiges an Essen in den Mund und nimmt einen letzten Schluck. Auch die übrigen Hausbewohner halten die Entscheidung der Zuschauer für alles andere als fair und bezeichnen sie als fies. Mit Umarmungen verabschieden sie Anouschka in Richtung Garten. Beim Aufbruch macht die Schauspielerin ihrem Ärger Luft und beschwert sich vor allem darüber, dass sie ihre persönlichen Sachen nicht mitnehmen darf. Zusätzlich weist sie darauf hin, dass sie krank sei. Ihre Enttäuschung über den unfreiwilligen Wechsel ist ihr deutlich anzusehen.

Doch es gibt einen erneuten Twist: Maurice Dziwak (28) und sein Gartenteam müssen in der Arena vor dem Livepublikum bei einem Traktorspiel antreten – und zwar gegen einige der Hausbewohner. Am Ende gewinnt die Mannschaft aus dem Garten. Sie dürfen nicht nur einen weiteren Promi auf die Exitliste packen – sie entscheiden sich für Godfrey Egbon – sondern mit dem Verliererteam den Bereich wechseln. Godfrey, Axel Schulz (57), Christian Lell (42) und Gedeon Burkhard (57) müssen somit den Luxusbereich verlassen. Für Maurice, Nadja Benaissa (44), René Dost (57) aka Redo und Francesca Morgese geht es dafür vom Garten ins Haus.

Für die Verlierer des Spiels bedeutet das nicht nur ein neues Bett, sondern einen echten Absturz vom Luxus in die Entbehrung. Statt eines warmen Schlafzimmers und eines vollen Kühlschranks wartet draußen ein Bereich, der deutlich kleiner ist und viel karger wirkt. Dort steht eine alte Hütte, geschlafen wird auf Pritschen oder in Hängematten. Zwischen Beeten und Gartenzwergen ist es mit Gemütlichkeit schnell vorbei. Getrennt werden beide Welten nur durch einen beweglichen Gartenzaun. Wann er sich öffnet, entscheidet allein "Big Brother". Auch im Alltag im "Garten" gelten knallharte Regeln, die die Bewohner jetzt am eigenen Leib spüren muss. Zu essen gibt es dort im Prinzip nur wechselndes Gemüse, dazu Wasser und Kräutertee. Eigene Kleidung ist tabu, stattdessen müssen die Bewohner in bereitgestellte Sachen wie Pullunder, Karohemden, Gummistiefel oder Crocs schlüpfen. Geduscht wird unter freiem Himmel mit einer Gießkanne in einer alten Badewanne, dazu kommen ein Holz-WC und nur ein Waschbecken.

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Joyn/Marc Rehbeck Die ersten zehn "Promi Big Brother"-Kandidaten 2026

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Joyn / Marc Rehbeck Georgina "Gia" Stumpf, "Promi Big Brother"-Bewohnerin

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Imago Vorstellung der neuen Bewohner von Promi Big Brother 2026 im Capitol Theater Düsseldorf

Joyn / Marc Rehbeck Anouschka Renzi, Promi-BB-Kandidatin 2026

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