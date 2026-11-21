Nicola Peltz-Beckham (31) gibt ungewohnt offene Einblicke in ihr Gefühlsleben. Inmitten des erbitterten Familienstreits mit den Beckhams sprach die Schauspielerin jetzt in einer Fragerunde in ihrer Instagram-Story darüber, wie sehr ihr die Anfeindungen und Hasskommentare zusetzen. "Um ehrlich zu sein, ist es nicht immer einfach. Es gibt Momente, in denen es mich wirklich mitnimmt und traurig macht, weil ich nicht anders kann, als die Kommentare zu lesen", gestand Nicola auf die Frage eines Fans. Besonders hart treffe es sie, "wenn ich jeden Tag neue Lügen lese, die über mich verbreitet werden". Den Kopf in den Sand stecken will Nicola trotzdem nicht: "Ich glaube von Herzen daran, dass die Wahrheit immer ans Licht kommt, deshalb versuche ich, positiv zu bleiben und Liebe zu verbreiten."

Halt findet Nicola dabei vor allem bei ihrem Ehemann Brooklyn Peltz-Beckham (27). In derselben Fragerunde wurde sie gefragt, was sie an ihm am meisten liebe. Ihre Antwort: sein "größtes und aufrichtigstes Herz". Brooklyn hatte bereits im Januar keinen Zweifel daran gelassen, auf wessen Seite er steht. In einem scharfen Statement auf Instagram warf er seinen Eltern David und Victoria Beckham (52) vor, seine Beziehung zu Nicola zerstören zu wollen. Den Ursprung der Spannungen sah er in der Hochzeit des Paares 2022 in Florida. Seine Eltern hätten die Feier aus seiner Sicht zu sabotieren versucht. An einer Versöhnung habe er kein Interesse, stellte das Model klar. Daran hat sich offenbar bis heute wenig geändert: Als seine Schwester Harper Beckham im Juni kurz an dem Anwesen des Paares in Beverly Hills auftauchte, waren Brooklyn und Nicola laut Page Six gar nicht zu Hause. Den vermeintlichen Versöhnungsversuch sollen die beiden später als inszeniert bezeichnet haben.

Erst vor wenigen Tagen hatte Nicola zu spüren bekommen, wie gnadenlos manche Nutzer im Netz sein können. Nach einer Gesichtsbehandlung teilte sie mehrere Spiegelselfies, auf denen sie lilafarbene medizinische Kleidung trug. Auf einem der Bilder war dabei ihr Bauch zu sehen. Neben zahlreichen Komplimenten gab es auch Bodyshaming und abwertende Bemerkungen. Einige Nutzer kritisierten ihre schlanke Figur, andere fanden die Aufnahme schlicht "seltsam". Wieder andere zerbrachen sich den Kopf darüber, warum man im Zusammenhang mit einer Gesichtsbehandlung ausgerechnet den Bauch in die Kamera halten muss. Nachdem ein Fan sie gegen die Häme in Schutz genommen hatte, meldete sich Nicola selbst zu Wort. Dabei ließ sie durchblicken, dass die verletzenden Worte keineswegs spurlos an ihr vorbeigehen. Das passt zu ihrem jetzigen Geständnis, die negativen Beiträge über sich immer wieder zu lesen.

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Instagram / nicolaannepeltzbeckham Nicola Peltz-Beckham und ihr neues Tattoo, Januar 2026

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Instagram / brooklynpeltzbeckham Brooklyn und Nicola Peltz-Beckham

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