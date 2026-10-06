Fans finden es "cringe": Jochen Schropp rappt bei Promi-BB

Bei Promi Big Brother ging es am zweiten Abend der Liveshow nicht nur unter den Bewohnern hoch her – auch Jochen Schropp (47) lieferte Gesprächsstoff. Vor laufenden Kameras legte der Moderator kurzerhand einen Freestyle hin und scherzte dabei, dass man als Rapper im Grunde lediglich abgehackt sprechen müsse. Die humorvolle Einlage kam bei zahlreichen Zuschauern allerdings gar nicht gut an. Auf X hagelte es kurz darauf Kritik statt Beifall. Dabei störten sich die Nutzer offenbar nicht allein an dem Rapversuch, sondern auch an Schropps gesamter Art der Moderation. Immer wieder war von "peinlich", "kindisch" und "cringe" die Rede. Für einen Teil des Publikums gehörte der musikalische Ausflug des Moderators damit offenbar zu den Tiefpunkten des Abends – und das, obwohl die Sendung zu diesem Zeitpunkt gerade erst richtig an Fahrt aufgenommen hatte.

Wie deutlich die Reaktionen ausfielen, zeigte unter anderem ein User auf der Plattform: "Peinlich, peinlicher, Schropp!", lautete sein knappes Urteil. Ein anderer Zuschauer schien bereits zu ahnen, was auf ihn zukommt, und kommentierte noch während der Einlage: "Oh nein, BITTE nicht rappen." Doch nicht nur Schropps Freestyle sorgte für Unmut. Auch die Art und Weise, wie die Liveshow insgesamt präsentiert wurde, stieß auf der Plattform auf Kritik. "Es ist echt peinlich, wie die Moderatoren die Sendung moderieren, absolut kindisch und cringe und einer solchen Sendung irgendwie auch nicht würdig", monierte ein weiterer Nutzer. Für einen Teil der Zuschauer scheint der Moderationsstil damit längst ein wiederkehrender Kritikpunkt zu sein. Der Versuch, die Sendung mit einem lockeren Spaß aufzulockern, ging bei diesen Zuschauern jedenfalls gründlich nach hinten los.

Dass die Stimmung im Netz umschlug, wurde schon kurz nach Beginn der Ausstrahlung deutlich. "Mein Fremdschäm-Level ist schon in den ersten 5 Minuten erreicht ... Toll", schrieb ein Zuschauer auf X. Ein anderer machte ebenfalls seinem Unmut Luft und erklärte: "Mal wieder maximal zum Fremdschämen. Die schnallen es halt auch einfach nicht, dass wir diesen Cringe nicht sehen wollen." Daneben kursierten auf der Plattform auch kurze Kommentare wie "Nein, bitte nicht, Jochen." und "Die Moderation wie immer supercringe". Auch die gestrige "Promi Big Brother"-Auftaktfolge sorgte bereits für ordentlich Kritik. Spiele, Moderation und KI-Einspieler fielen bei den Zuschauern durch. Dafür feiert das Publikum die Bereiche.

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SAT.1 Jochen Schropp und Marlene Lufen, die "Promi Big Brother"-Moderatoren

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Joyn/Willi Weber Jochen Schropp und Marlene Lufen, Moderatoren

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Getty Images Jochen Schropp, Moderator