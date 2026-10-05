KI und Co.: So kommt "Promi Big Brother"-Auftakt bei Fans an

Endlich ist es wieder so weit: Am 5. Oktober 2026 ist die 14. Staffel von Promi Big Brother bei Sat.1 und Joyn an den Start gegangen. Die prominenten Bewohner müssen sich diesmal in zwei komplett gegensätzlichen Welten einrichten: auf der einen Seite der karge Garten, auf der anderen das luxuriöse Haus. Aber ganz überzeugt waren längst nicht alle Zuschauer. Direkt nach der Ausstrahlung sammelten sich auf X zahlreiche gemischte bis deutlich enttäuschte Reaktionen. Vor allem die Spiele, die Moderation und die mithilfe von künstlicher Intelligenz produzierten Einspieler bekamen ihr Fett weg: "Findet außer mir auch noch jemand die KI-Filmchen so schrecklich gemacht?" Ein Nutzer zog ein besonders vernichtendes Fazit zur kompletten Auftaktfolge und schrieb: "Die langweiligste Einzugsshow aller Zeiten und derer, die noch kommen werden."

Vor allem das erste Spiel des Abends konnte viele Fans nicht begeistern. Einige hätten sich einen spannenderen Start gewünscht. "Man hätte das so viel besser inszenieren können, indem die vier Bewohner einziehen, während der Rest im Studio spielt – das wäre ein Schock bei der Rückkehr", lautete ein konkreter Alternativvorschlag. Auch die Aufgaben in der Arena kamen alles andere als gut an. "Die öden Spiele sind immer die schlimmste Folter bei Promi-BB", ärgerte sich ein Zuschauer. Ein anderer stimmte mit ein: "Och, nö. Auch dieses Jahr wieder dumme Spiele in der Arena. Könnte ich darauf verzichten…" Ebenso wenig Gnade fand das Moderationsduo: "Die Moderatoren sind wie immer grottenschlecht!"

Durch die täglichen Livesendungen führen auch in diesem Jahr wieder Marlene Lufen (55) und Jochen Schropp (47). Die Hauptshows sollen einheitlich zur Primetime um 20:15 Uhr über die Bildschirme flimmern. Zwei Wochen lang stehen die prominenten Teilnehmer rund um die Uhr unter Kamerabeobachtung – und das in zwei sehr unterschiedlichen Wohnwelten. Trotz der überwiegenden Kritik gab es zum Start aber auch durchaus positive Stimmen. Besonders die Gestaltung der beiden Bereiche fand Anklang. "Schaue heute mal rein und muss sagen: Gefällt mir! Haus und Garten sehen toll aus", lobte ein Zuschauer.

Anzeige Anzeige

Joyn/Marc Rehbeck "Promi Big Brother"-Moderatoren Marlene Lufen und Jochen Schropp, 2025

Anzeige Anzeige

Imago Vorstellung der neuen Bewohner von Promi Big Brother 2026 im Capitol Theater Düsseldorf

Anzeige Anzeige

Joyn / Willi Weber Der "Promi Big Brother"-Garten 2026