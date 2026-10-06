Gabby Windey verletzt sich beim Vibrationsplattentraining

Was als gewöhnliches Morgenworkout begann, endete für Gabby Windey (35) im Krankenhaus. Die Reality-TV-Bekanntheit verletzte sich beim Training auf einer Vibrationsplatte schwer und berichtete auf Instagram sowie in ihrem Substack-Beitrag "Broke back, no mountain" von dem Vorfall. Für das motorisierte Gerät zu Hause hatte sie nach eigener Aussage die höchste Stufe 30 eingestellt. Kurz darauf musste sie medizinisch versorgt werden. Im Netz zeigte die frühere The Bachelorette-Teilnehmerin Fotos von sich im Krankenhaushemd und veröffentlichte auch ein Röntgenbild. Zu einem Spiegelselfie schrieb sie: "Ich habe mir durch eine schnelle Vibration den Rücken gebrochen. Und ich habe es gerade so überlebt, um die Geschichte erzählen zu können." Ihren Schilderungen zufolge gerieten durch die schnellen Bewegungen Wirbel in eine Fehlstellung und rieben aneinander. Dabei sei entweder ein kleines Stück abgebrochen oder ein Riss im Wirbel entstanden.

Die Vibrationsplatte war für Gabby eigentlich fester Bestandteil ihres morgendlichen Trainings. Das Gerät bewegt sich schnell hin und her und soll unter anderem die Muskeln aktivieren sowie die Durchblutung und das Gleichgewicht fördern. Wie es zu der Verletzung kam, schilderte sie in ihrem Substack-Beitrag mit schwarzem Humor: "Es waren wohl zu schnelle Vibrationen und vielleicht zu viele Vibrationen und zu viel Druck beim Schütteln. Und er brach. Brach einfach ab, wie die Stoßstange deines Exfreundes. Nun ja, technisch gesehen bekam er einen Riss." Seit dem Unfall leide die "The Traitors"-Gewinnerin nach eigener Aussage unter einer "unersättlichen" Parästhesie, also einem anhaltenden Kribbeln. Das Gefühl beschrieb sie als quälend, die Einschränkungen ihres Rückens als lähmend. Inzwischen gehöre sie zu jener Gemeinschaft von Menschen mit Rückenproblemen, die einander ausführlich von ihren Beschwerden und Behandlungen berichten, witzelte sie.

In ihrem Essay ging Gabby auch der Frage nach, warum sie überhaupt auf der Vibrationsplatte stand, und sah dabei gesellschaftliche Schönheitsideale als einen möglichen Faktor. "Ist es das Schönheitsideal? Oder sind es Selbstliebe und Selbstfürsorge? Die Grenzen verschwimmen", schrieb sie auf Substack. Ihre Kritik am Druck, dem Frauen beim Thema Körper und Aussehen ausgesetzt sind, brachte sie anschließend mit einem sarkastischen Satz auf den Punkt: "Also muss man vibrieren, bis einem ein Wirbel abbricht. Und so weiter." Privat kann der Realitystar auf Unterstützung bauen: Gabby ist seit 2025 mit der Komikerin Robby Hoffman verheiratet, die unter anderem aus der Serie "Hacks" bekannt ist. Bereits in der Vergangenheit hatte die ehemalige Rosenkavalierin persönliche Themen offen und mit viel Humor mit ihrer Community geteilt.

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Getty Images Gabby Windey bei der Vanity Fair Oscar Party 2026 im LACMA in Los Angeles

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Instagram / gabby.windey Robby Hoffmann und Gabby Windey im März 2025

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Getty Images Gabby Windey im Dezember 2022