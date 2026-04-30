Realitystar-Beichte: Heather Gay will Gabby Windeys Frau

In der Show "First We Feast" hat Realitystar Gabby Windey (35) eine pikante Anekdote über Heather Gay aus "The Real Housewives of Salt Lake City" ausgeplaudert – und dabei auch ihre eigene Frau, die Komikerin Robby Hoffman, ins Spiel gebracht. Gabby stand vor der Wahl, entweder eine superscharfe Hühnerflügel-Challenge zu bestehen oder ein saftiges Geheimnis preiszugeben. Die Entscheidung fiel ihr leicht: "Sie können darauf wetten, dass ich es verrate, denn ich esse dieses Chicken da nicht." Was dann folgte, ließ die Zuschauer aufhorchen.

Die ehemalige Bachelorette enthüllte, dass Heather ihr gegenüber freimütig zugegeben habe, mit Robby schlafen zu wollen. "Heather Gay aus 'Real Housewives of Salt Lake City' hat gesagt, dass sie mit meiner Frau schlafen würde", so Gabby. Und weiter: "Ich weiß nicht, ob sie sich erinnert, aber ich schon. Wir leben streng monogam, Heather. Und sie hat nur Augen für mich." Anschließend scherzte Gabby, dass sie auf die Frage praktisch alles geantwortet hätte, nur um den scharfen Flügeln zu entgehen. In den Kommentaren feierten Fans den Promi-Klatsch begeistert. "Damit hatte ich nicht gerechnet, dass der Tea so gut wird", schrieb ein Nutzer, ein anderer kommentierte: "Ich liebe es."

Gabby und Robby sind seit Anfang 2025 offiziell verheiratet. Ihre Beziehung hatte Gabby im August 2023 öffentlich gemacht – damals noch ohne den Namen ihrer Partnerin zu nennen. "Ich date ein Mädchen", verkündete sie damals auf Instagram und betonte, ihr Leben stets ehrlich leben zu wollen. Kurz darauf lüftete sie das Geheimnis und stellte Robby als ihre Freundin vor. Im Januar 2025 heirateten die beiden in Las Vegas, ehe Gabby die standesamtliche Trauung im April desselben Jahres offiziell bestätigte.

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Instagram / gabby.windey Robby Hoffman und Gabby Windey, März 2025

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Getty Images Heather Gay beim NBCUniversal Emmy Luncheon im Avra Beverly Hills Estiatorio, 22. April 2026

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Instagram / gabby.windey Realitystar Gabby Windey

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