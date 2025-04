US-Bachelorette-Star Gabby Windey und Robby heiraten erneut

Gabby Windey (34) und ihre Partnerin Robby Hoffman haben am 11. April in Beverly Hills erneut geheiratet – diesmal ganz offiziell. Nach einer spontanen Hochzeit im Januar in Las Vegas besiegelte das Paar seine Ehe mit einer standesamtlichen Zeremonie. Wie auf romantischen Schnappschüssen auf Instagram zu sehen ist, wählte die ehemalige US-Bachelorette anlässlich der Feierlichkeiten einen gewagten Look: Sie trug ein weißes, transparentes Kleid, das mit Blumenapplikationen verziert war und ihre Brüste durchscheinen ließ. Ihre Partnerin dagegen erschien in einem lässigen Outfit, bestehend aus einem weißen Hemd, T-Shirt und schwarzer Hose.

Die erste Hochzeit des Paares fand nach einer dramatischen Flucht vor den verheerenden Bränden in Los Angeles statt. Wie Gabby im Interview mit Cosmopolitan erzählte, war ihre spontane Entscheidung, in Las Vegas zu heiraten, von dem Wunsch geprägt, im Ernstfall zusammen zu sein. "Wir waren gerade vor den Bränden in Los Angeles evakuiert worden", schilderte sie und fügte hinzu: "Es gibt keinen besseren Zeitpunkt, um zu heiraten, als genau jetzt. Denn wenn die Welt untergeht, wollen wir zusammen sein."

Die 34-Jährige machte ihre Liebe zu Robby publik, nachdem sie 2022 um das Herz des US-Bachelors Clayton Echard (31) gekämpft und daraufhin selbst als Bachelorette nach der großen Liebe gesucht hatte. Im August 2023 erklärte sie dann aber voller Stolz auf ihrem Social-Media-Account, endlich die richtige Person gefunden zu haben. "Ich sagte doch, ich bin ein Mädchen-Mädchen", schrieb Gabby unter ihrem Beitrag, der mehrere Schnappschüsse mit ihrer Liebsten beinhaltete.

Instagram / gabby.windey Robby Hoffmann und Gabby Windey im März 2025

Instagram / gabby.windey Gabby Windey und ihre Freundin

