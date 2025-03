Überraschung: Gabby Windey hat Partnerin Robby geheiratet

Gabby Windey (34) hat Ja gesagt! Wie die ehemalige US-Bachelorette mit einem rührenden Post auf Instagram verrät, hat sie ihrer Partnerin Robby Hoffman das Jawort gegeben – und zwar bereits am 11. Januar in Las Vegas! Bei der Trauung, bei der nur das Paar anwesend war, trug die TV-Bekanntheit ein durchsichtiges, weißes Spitzenkleid mit High Heels und einen sleeken Zopf. Ihre Liebste entschied sich dagegen für eine Anzughose, schwarze Schuhe und ein weißes Hemd.

Im Interview mit Cosmopolitan gibt die 34-Jährige noch mehr Details zu ihrer intimen Hochzeit preis. Die Entscheidung, zu heiraten, hätten sie und Robby sehr spontan getroffen: "Wir waren gerade vor den Bränden in Los Angeles evakuiert worden", erklärt sie und fügt hinzu: "Es gibt keinen besseren Zeitpunkt, um zu heiraten, als genau jetzt. Denn wenn die Welt untergeht, wollen wir zusammen sein." Kurz bevor es dann zur kleinen Kapelle ging, in der schon Kourtney Kardashian und Travis Barker geheiratet hatten, habe Robby um Gabbys Hand angehalten – mit einem Kreuzworträtsel, bei dem "Willst du mich heiraten?" herauskam. Schlussendlich gaben die zwei sich dann für knapp 735 Euro das Jawort.

Gabby hatte 2022 zunächst bei der US-Version von Der Bachelor teilgenommen, anschließend suchte sie selbst als Bachelorette die große Liebe – im Finale verlobte sie sich mit Erich Schwer, doch ihre Beziehung hielt nicht lange. Rund ein Jahr später lernte sie Robby kennen und verliebte sich in sie. "Ich sagte doch, ich bin ein Mädchen-Mädchen", witzelte Gabby damals bei Instagram und teilte einige süße Turtelfotos mit ihrer Partnerin.

Instagram / gabby.windey Robby Hoffman und Gabby Windey, Dezember 2024

Instagram / gabby.windey Realitystar Gabby Windey

