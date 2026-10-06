Großfamilie als Ablenkung? Anna-Maria Ferchichi kontert

Anna-Maria Ferchichi (44) scheinen die Kommentare zu ihrer Großfamilie langsam zu reichen. Auf Instagram meldet sich die achtfache Mutter nun mit einem Video zu Wort, nachdem ihr vorgeworfen wurde, sie habe ihre Kinder nur bekommen, um in ihrem Leben für "Ablenkung" zu sorgen. In ihrer Story macht sie nun deutlich, was sie von dieser Aussage hält. Für sie handelt es sich dabei nicht um eine sachliche Auseinandersetzung mit ihrem Lebensmodell, sondern um eine Behauptung ohne Grundlage. "Das ist keine Kritik. Es ist eine Unterstellung. Das ist ein Unterschied", stellt sie klar. Dass ihre Familienplanung öffentlich immer wieder zum Thema wird, ist für die Influencerin nichts Neues. Diesmal will sie die Aussage allerdings nicht einfach stehen lassen und erklärt ihren Standpunkt ausführlich.

In ihrem Video kritisiert sie vor allem, dass bei Frauen mit vielen Kindern offenbar schnell nach einem vermeintlichen psychischen Defizit gesucht wird. Um ihren Standpunkt zu verdeutlichen, zieht sie einen Vergleich zu Müttern mit nur einem Kind. Schließlich würde auch niemand davon ausgehen, dass diese bereits so genervt sind, dass sie keinen weiteren Nachwuchs wollen. "Das wäre eine bloße Unterstellung, einfach anmaßend und auch ein bisschen übergriffig", erklärt sie. Gleichzeitig stellt Anna-Maria zwei unterschiedliche Lebensentwürfe gegenüber: Für viele Menschen bedeutet Erfüllung, möglichst wenig Verpflichtungen und dafür viel Freiheit zu haben. Sie selbst entscheidet sich hingegen ganz bewusst für ein Leben mit zahlreichen Pflichten. Damit macht sie deutlich, dass ihre Großfamilie für sie eine bewusste Entscheidung und keine Flucht vor etwas anderem ist.

Anna-Maria und Bushido (48) haben acht Kinder. Die 44-Jährige betont immer wieder, wie sehr sie ihr turbulentes Familienleben genießt. "Ich habe mich entschieden, ein volles Haus zu haben, viele Verpflichtungen zu haben. Und ich liebe, liebe, liebe es. Ich kann mir nichts Schöneres vorstellen", schwärmt sie in ihrem Video. Gleichzeitig widerspricht die Unternehmerin der Vorstellung, eine Frau müsse mit vielen Kindern automatisch ihre eigene Identität oder persönliche Freiräume aufgeben. "Und eine große Familie schließt auch nicht ein eigenes Leben aus", betont sie gegenüber ihren Followern. Vor drei Tagen zeigte sich dann, wie schnell sich die Dynamik in der Großfamilie verändern kann. In der Villa in Grünwald war es am Wochenende ungewohnt still, weil die fünf älteren Kinder mit Freunden unterwegs waren und außer Haus übernachteten. Zuhause blieben nur die Drillinge. Trotzdem fühlte es sich für Anna-Maria plötzlich "so wenig an und so ungewohnt", wie sie in ihrer Instagram-Story schrieb.

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Instagram / anna_maria_ferchichi Anna-Maria Ferchichi zeigt ihren KI-generierten blonden Bob

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Instagram / anna_maria_ferchichi Die Familie von Anna-Maria Ferchichi und Bushido

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Instagram / bush1do Anna-Maria Ferchichi und ihre Drillinge

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