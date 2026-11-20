Ken Urker (†34) litt in den Wochen vor seinem Tod am 1. Oktober 2026 offenbar sehr unter dem Ende seiner Beziehung mit Gypsy Rose Blanchard (35). Wie seine Mutter Raina Urker nun im Gespräch mit TMZ-Reporterin Charlie Neff schildert, habe sich Ken vor allem um die gemeinsame Tochter Aurora gesorgt. Laut Raina wollte er um jeden Preis verhindern, dass die Kleine mit getrennten Eltern und in einem zerrütteten Zuhause aufwächst. Die verfahrene Situation zwischen den beiden habe ihm Rainas Schilderungen zufolge daher sehr zugesetzt und ihm großen Stress bereitet. Für Ken sei die Vorstellung, seiner Tochter kein intaktes Familienleben bieten zu können, eine enorme Last gewesen.

Doch der Liebeskummer und die Sorge um Aurora waren laut Raina nicht das Einzige, was Ken zu schaffen machte. Hinzu kamen demnach Anfeindungen im Internet sowie Telefonate mit Gypsy Rose aus deren Zeit im Gefängnis, die an die Öffentlichkeit gelangt waren. Wie sehr er trotz allem noch an seiner Ex-Partnerin hing, zeigte sich nach seinem Tod: Als Raina und Kens Geschwister sein Zuhause betraten, entdeckten sie dort überall noch gemeinsame Fotos des Paares. Ob die beiden wieder zueinandergefunden hätten, kann Raina nicht sagen. Ihren Sohn beschreibt sie jedoch als einen Menschen, der sehr leicht verzeihen konnte. Zum letzten Mal sah sie ihn am Nachmittag vor seinem Tod. Nach ihrer Erinnerung haben die beiden dabei viel gelacht. Am 1. Oktober wurde Ken dann tot in seinem Zuhause aufgefunden.

Vom Liebes-Aus des Paares hatte die Öffentlichkeit lange nichts mitbekommen. Ken und Gypsy Rose hatten sich etwa einen Monat vor seinem Tod leise und in gegenseitigem Einvernehmen getrennt. Zuvor hatten die beiden bereits rund zwei Monate lang nicht mehr unter einem Dach gelebt. In dieser Phase hatte das Paar zunächst noch versucht, die Beziehung zu retten. Als das nicht gelang, entschieden sich die beiden für getrennte Wege. Ganz auseinander gingen Ken und Gypsy Rose trotzdem nicht. Durch ihre gemeinsame Tochter Aurora blieben die beiden auch nach der Trennung miteinander verbunden. Für Ken stand das Wohl des Mädchens laut seiner Mutter immer an erster Stelle. Die gescheiterte Beziehung war für ihn somit nicht nur mit Liebeskummer verbunden, sondern auch mit Ängsten um das Wohlergehen des gemeinsamen Kindes.

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Instagram / gypsyrose.insta Gypsy Rose Blanchard und Ken Urker

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Instagram / gypsyrose.insta Gypsy Rose Blanchard postet Bilder von Ken Urker kurz nach seinem Tod.

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