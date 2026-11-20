Heftige Vorwürfe gegen Gypsy Rose Blanchard (35): Etwa sieben Wochen nach dem Tod von Ken Urker (†34) meldet sich seine Schwester Autumn Urker zu Wort. Sie gibt der Ex-Verlobten ihres Bruders eine Mitschuld daran, dass er Drogen genommen hat. Im Interview mit "Scandal with Sierra Gillespie" beschrieb Autumn die Beziehung der beiden als starke Belastung für Ken. "Meiner persönlichen Meinung nach ist sie zu einem großen Teil der Grund dafür, dass er überhaupt das Bedürfnis verspürte, [Drogen] zu nehmen", erklärte sie in der Show. Gypsy sei im Umgang mit Ken "wirklich unberechenbar" gewesen.

Außerdem habe sich die enge Bindung zwischen ihr und ihrem Bruder verändert, als Gypsy wieder in sein Leben zurückkehrte. Trotzdem habe Autumn in der Nacht vor seinem Tod noch zweimal mit Ken telefoniert. Von ihrer Einschätzung rückt sie nicht ab: "Ich glaube, dass sie mit ein Grund dafür war, dass er konsumierte." Ken wurde am 1. Oktober 2026, seinem 34. Geburtstag, leblos in seinem Zuhause in Raceland im US-Bundesstaat Louisiana aufgefunden. Das Lafourche Parish Coroner's Office gab als Todesursache eine "versehentliche Vergiftung durch mehrere Substanzen" an. Ken und Gypsy sollen ungefähr einen Monat vor seinem Tod getrennte Wege gegangen sein. Gypsy weist die Anschuldigungen vehement von sich.

Im Interview mit "60 Minutes Australia" fand Gypsy eine unmissverständliche Antwort: "Absolut nicht. Nein." Sie stellte klar, welche Rolle Ken in ihrem Leben gespielt hat: "Er war die Liebe meines Lebens. Das ist der Vater meines Kindes." Über ihre Gefühle sagte sie: "Kein anderer Mann, kein anderer Mensch hatte mein Herz so wie er." Kennengelernt hatten sich die Ex-Partner im Jahr 2017 als Brieffreunde. Gypsy saß damals im Gefängnis, weil sie an der Planung des Mordes an ihrer Mutter Clauddine "Dee Dee" Blanchard beteiligt gewesen war. Ken und Gypsy verlobten sich zunächst, trennten sich später jedoch wieder. Im April 2024 fanden sie schließlich erneut zueinander. Im Dezember desselben Jahres wurden sie Eltern: Ihre gemeinsame Tochter Aurora erblickte das Licht der Welt.

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Instagram / gypsyrose.insta Gypsy Rose Blanchard und Ken Urker, Mai 2026

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Instagram / gypsyrose.insta Gypsy Rose Blanchard mit Ken Urker

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