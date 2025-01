U2 will mit neuer Musik auf die Bühne zurückkehren

U2 plant ein großes Comeback mit neuen Hits und einer neuen Tournee. Zuletzt war die Band 2018 in Europa auf Tour, veröffentlichte 2023 ihre letzte Single "Atomic City" und beendete Anfang 2024 ihre Konzertshows in Las Vegas. Nun gab Gitarrist The Edge (63) spannende Neuigkeiten bekannt: Im Podcast "Sodajerker on Songwriting" verriet er: "Es könnte sein, dass bald ein neuer Song herauskommt. Kreativ sind wir in einer tollen Position." Bandintern werde bereits eifrig an neuem Material gearbeitet. Fans dürfen sich außerdem auf eine geplante Welttournee freuen – auch wenn diese in Europa voraussichtlich erst ab 2026 starten kann, denn viele Stadien sind in diesem Jahr bereits mit Acts wie Ed Sheeran (33) oder Guns N' Roses belegt.

Das bisher letzte Konzert Las Vegas war für U2 ein Meilenstein, doch musste es damals ohne Drummer Larry Mullen Jr. stattfinden. Wegen einer Rückenoperation musste er sich zurückziehen. Für ihn sprang Bram van den Berg ein. Bei der kommenden Tour soll Larry aber wieder als Schlagzeuger der Band dabei sein. The Edge betonte im Podcast nicht nur die kreativen Fortschritte, sondern auch den Wunsch nach mehr weltweitem Kontakt zu den Fans: "Wir freuen uns darauf, unsere Fans dort zu treffen, wo sie leben, anstatt dass sie zu uns kommen müssen." Das neue Album könnte das erste seit "Songs of Experience" aus dem Jahr 2017 werden.

Die Band, bestehend aus Bono (64), The Edge, Adam Clayton (64) und Larry Mullen Jr., begeistert seit Jahrzehnten Menschen mit ihrer Musik und ihrer unverwechselbaren Energie. U2 hatte bereits in den 1980er-Jahren ihren Durchbruch mit Alben wie "The Joshua Tree" und feierte weltweit Erfolge. Dank der erfolgreichen Karriere ist die Verbindung der Bandmitglieder seit ihren Anfängen in Dublin ungebrochen. The Edge schwärmte in einem früheren Interview: "Am Ende des Tages sind wir Freunde, das hält uns zusammen."

Ian Gavan/ Getty Images U2 mit dem Global Icon Award in London 2017

Getty Images U2 bei einem Konzert in Arizona

