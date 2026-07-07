Nach langer Pause: U2 enthüllen heute ihre neue Single

U2 sind zurück – und zwar mit einer brandneuen Single! Heute um 18 Uhr veröffentlichen Bono (66), The Edge (64), Adam Clayton (66) und Larry Mullen Jr. den Song "Street of Dreams" und machen damit den ersten Schritt in Richtung ihres lang ersehnten Studioalbums. Die Band kündigte den Track auf ihren Social-Media-Kanälen mit einer 24-stündigen Vorwarnung an und heizte damit die Vorfreude ihrer rund 20 Millionen Follower auf Facebook und Instagram ordentlich an: "Street of Dreams. Neuer Song und Video. Morgen." – simpel und wirkungsvoll. Die Reaktionen der Fans ließen nicht lange auf sich warten: "Die größte Rockband aller Zeiten ist zurück!", jubeln viele in den Kommentaren.

Der neue Song setzt laut ersten Berichten auf treibende Gitarren-Sounds und einen mitreißenden Bombast-Refrain – klingt also ganz nach klassischem U2. Bereits im Mai sorgte die Band bei Dreharbeiten zum Musikvideo in Mexiko City für Aufruhr: Für die Aufnahmen legten sie kurzerhand Teile der mexikanischen Hauptstadt lahm und rockten dabei sogar auf dem Dach eines mit Graffiti verzierten Schulbusses. Besonders gefreut haben sich Fans außerdem über die Rückkehr von Schlagzeuger Larry – der Drummer musste die letzte Konzertserie in der Sphere in Las Vegas (2023/24) aufgrund einer Rückenoperation noch verpassen und ist nun wieder vollständig mit an Bord. "Street of Dreams" ist dabei erst der Anfang: Im Herbst soll das erste neue Studioalbum seit "Songs of Experience" aus dem Jahr 2017 erscheinen. "Wir arbeiten an einem lauten, chaotischen, unglaublich farbenfrohen Album", so Bono.

Dass der Veröffentlichung des Albums auch eine große Tournee folgen könnte, dürfte viele Fans freuen – insbesondere in Europa. The Edge hatte bereits vor einiger Zeit im Podcast "Sodajerker on Songwriting" verraten, dass die Band kreativ in einer tollen Position sei. Zuletzt war U2 2019 in Europa auf Tour, zum 30-jährigen Jubiläum von "The Joshua Tree". In Österreich liegt das letzte Konzert der Band sogar schon 16 Jahre zurück.

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Ian Gavan/ Getty Images U2 mit dem Global Icon Award in London 2017

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Getty Images U2 bei einem Konzert in Arizona

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Mike Coppola / Getty Images U2

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