U2-Fans sind empört über die "wuchernden" Ticketpreise

Eigentlich sollte der Ticketvorverkaufsstart für die Fans von U2 Grund zur Freude sein, doch stattdessen ist der Ärger groß. Wie Daily Mail berichtet, verlangte Ticketmaster für einen regulären Stehplatz bei den beiden Londonkonzerten der irischen Rockband im Juni 2027 im Tottenham Hotspur Stadium bis zu 437 Pfund, umgerechnet 522 Euro. Zuvor soll ein Preis von 170 Pfund, also 203 Euro, angekündigt worden sein. Schon diese Summe galt als hoch. In den sozialen Netzwerken werfen zahlreiche Fans der Band, dem Veranstalter und Ticketmaster Gier vor. Selbst Plätze weit hinten im Stadion sollen rund 478 Euro kosten. Ein Nutzer berichtet sogar von 526 Euro für einen Sitzplatz ohne VIP-Leistungen.

Auch der Ablauf des Vorverkaufs sorgt für Kritik. Ein Fan will wissen, warum der Zugangscode nicht schon vor der Warteschlange abgefragt werde. Daily Mail hat U2 und Ticketmaster um eine Stellungnahme gebeten. Gleichzeitig ist die Nachfrage gewaltig: Allein für das Konzert am Samstagabend sollen zeitweise 330.000 Menschen in der digitalen Warteschlange gestanden haben. Für die Band sind die Shows etwas Besonderes, denn es sind ihre ersten Auftritte in Großbritannien seit neun Jahren. Als Vorband wurde die britische Indieband Wolf Alice angekündigt.

Die London-Konzerte sind Teil der Tournee "The Greatest Show On Earth". Im Frühjahr des kommenden Jahres startet sie in Südamerika, von April bis Juli folgen Europa und Großbritannien. Für das große Finale wird die Band in ihre irische Heimat zurückkehren. Für 2028 sind bereits weitere Pläne in Arbeit. Dass die Band nicht aus finanziellen Gründen, sondern aus Leidenschaft noch auf der Bühne steht, ist nicht anzuzweifeln: Das gemeinsame Vermögen von Bono (66), The Edge, Adam Clayton (66) und Larry Mullen Jr. wird auf rund 1,6 Milliarden Euro geschätzt. Auf Bono allein sollen davon etwa 624 Millionen Euro entfallen. Auch musikalisch steht bald Neues an. Am 13. November erscheint mit "Carnaval de Luz" das 16. Studioalbum der Band. Wenige Wochen zuvor überraschten U2 mit einem geheimen Konzert an ihrer früheren Schule, der Mount Temple Comprehensive School in Dublin.

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Getty Images Adam Clayton, Larry Mullen Jr., Bono und The Edge von U2 bei den Golden Globe Awards 2014 in Beverly Hills

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Getty Images Adam Clayton, Bono, Larry Mullen Jr. und The Edge von U2 treten am 30. November 2019 im Nationalstadion in Singapur auf

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