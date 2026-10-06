Jasmin Herren räumt mit Trennungsgerüchten um Philipp auf

Wer zuletzt vergeblich nach Pärchenfotos von Jasmin Herren (47) und Philipp Bender gesucht hat, kann aufatmen. Die beiden sind weiterhin ein Paar. Gegenüber Schlager.de räumt die Sängerin nun mit den Gerüchten auf, die zuletzt aufgekommen waren. Grund für die Spekulationen war lediglich, dass gemeinsame Aufnahmen der beiden in den sozialen Medien deutlich seltener zu sehen sind. Dahinter steckt jedoch keine Beziehungskrise, sondern eine bewusste Entscheidung: Jasmin möchte ihr Privatleben inzwischen stärker aus der Öffentlichkeit heraushalten. "Wir sind immer noch sehr glücklich zusammen, schon über drei Jahre. Aber ich halte mein Privatleben mittlerweile etwas privater. Und darüber bin ich auch sehr glücklich", stellt sie klar.

Dass beide als eigenständige Personen wahrgenommen werden möchten, erklärt die Reality-TV-Bekanntheit im Gespräch mit dem Portal ganz offen: "Ich sage es mal frei raus: Ich deklariere mich nicht über meinen Freund und er deklariert sich nicht über mich. Er ist ja auch eigentlich keine Person des öffentlichen Lebens. Ein paar Auftritte als Sänger hat er zwar schon gemacht, aber so richtig war das nichts. Demnächst wird da noch ein bisschen mehr kommen, dazu darf ich aber noch nicht sagen." Ins Reality-TV zieht es Philipp aktuell nicht, und auch gemeinsame Auftritte vor der Kamera an Jasmins Seite sind eher die Ausnahme. Bei ausgewählten Events begleitet er sie allerdings weiterhin. Eine private Neuigkeit verrät Jasmin dann doch noch – mit einem Augenzwinkern: "Er hat übrigens kürzlich seinen Bachelor bestanden, ich bin jetzt also mit einem Lehrer zusammen."

Grenzen zieht Jasmin derzeit nicht nur in ihrem Privatleben, sondern auch beruflich. Ihre Zeit als Ballermanninterpretin lässt sie hinter sich und möchte sich künftig stärker als klassische Schlagersängerin positionieren. Für diesen Neuanfang steht der Song "Herzburnout": Statt Bierzelt, Mallepartys und Feiermusik setzt sie nun auf gefühlvollere und erwachsenere Klänge. Während ihre musikalische Neuausrichtung bewusst in der Öffentlichkeit stattfindet, soll ihre Beziehung zu Philipp eher im Hintergrund bleiben. Trennungsgerüchte hin oder her – öffentlich teilen möchte Jasmin künftig offenbar vor allem das, was auf der Bühne passiert.

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ActionPress / AEDT Jasmin Herren und Philipp Bender, Januar 2024

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Instagram / jasminherren78 Jasmin Herren und Philipp Bender im April 2025

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Getty Images Philipp Bender und Jasmin Herren

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