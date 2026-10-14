Das sagen Fans und Promis zu Nikola Greys Aus bei Promi-BB

Für Nikola Grey (30) ist das Abenteuer im Container vorbei: Am Mittwochabend musste der Realitystar Promi Big Brother an Tag zehn verlassen. Im Zuschauervoting hatte er gegen René Dost (57), Gedeon Burkhard (57) und Francesca Morgese die wenigsten Stimmen bekommen. Sein Exit kommt nur einen Tag nach dem Auszug seiner Ehefrau Kim Virginia Grey (31). Viele Fans hätten das frühere Model gerne noch länger ohne seine Partnerin in der TV-WG erlebt, um mehr von ihm als Einzelperson zu sehen. Im ersten Gespräch nach dem Exit mit Moderatorin Marlene Lufen (55) schilderte er gemischte Gefühle: "Ich habe Kim vermisst, aber ich war befreit, war alles cool." Auf X wurde diese Aussage prompt aufgegriffen. "Gelöst und befreit? Er konnte mal bisschen durchatmen", spottete ein Nutzer auf der Plattform über den kurzen Alleingang des Reality-TV-Stars.

Die Entscheidung des Publikums nahm Nikola gelassen auf und richtete seinen Blick sofort auf das Wiedersehen mit seiner Frau. "Ich geh jetzt zu Kim, wir gehen Burger essen", kündigte er an. Auch in "Promi Big Brother - Die Late Night Show" war der Auszug Thema. Carina Spack (30) erklärte dort, sie hätte gerne mehr von Nikola gesehen und ihn aus dem Nähkästchen plaudern hören. Jasmin Herren (47) sagte über ihn: "Ich hätte es ihm gewünscht, dass er länger drin bleibt. Er scheint mir sehr sensibel zu sein. Hochsensibel. Finde ich sehr interessant."

Nikolas Aus folgte nach einem Duell in der Livearena. Zusammen mit René Dost trat er gegen Anouschka Renzi (62) und Christian Lell (42) an. Beim Kegeln und beim Quizzen zog ihr Team den Kürzeren. Die Folge: Nikola und René landeten auf der Exitliste. Später kamen mit Gedeon Burkhard und Francesca Morgese noch zwei weitere Bewohner dazu. Am Ende hatten die Zuschauer die Wahl zwischen vier Nominierten. Für Nikola kamen jedoch die wenigsten Anrufe und er musste das Format verlassen.

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Joyn / Marc Rehbeck Nikola Grey bei "Promi Big Brother"

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Instagram / jasminherren78 Jasmin Herren, Reality-TV-Bekanntheit

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Joyn Nikola und Kim Virginia Grey bei "Promi Big Brother"