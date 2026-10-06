Musiker Brian May kämpft seit Jahren gegen Depressionen

Brian May (79) hat ein sehr persönliches Kapitel aufgeschlagen: Der Gitarrist von Queen leidet seit Jahren an Depressionen. Gegenüber The Times sprach der Musiker nun offen über seine Diagnose und darüber, wie die Erkrankung sein Leben prägt. Echtes Glück empfinde er deshalb nicht als Dauerzustand, sondern nur in einzelnen Augenblicken, in denen die Krankheit kurz zurücktritt. "Nun, ich bin depressiv. Das wurde bei mir diagnostiziert. Depression ist ein Tier, das in dir lebt. Glück findet sich also in den Momenten, in denen sich die Depression in einer Ecke versteckt", erklärte er. Dass die Depression jemals komplett verschwindet, glaubt Brian nicht. "Die Depression ist immer da, und wenn ich nicht aufpasse, wird sie mir einen Tritt verpassen. Ich kann Glück nur in einzelnen Momenten finden. Als Rockstar erlebt man viele großartige Momente", führte er in dem Gespräch weiter aus.

Diese Momente erlebe er dann umso intensiver: "Dann erlebst du das Leben in vollen Zügen, trotz der Depression oder vielleicht sogar ihretwegen." Der Musiker, der im Juli 79 Jahre alt wurde, macht damit deutlich, dass die Erkrankung ihn bis heute begleitet. Bereits vor rund 18 Monaten hatte sich der Gitarrist entschieden, künftig nicht mehr mit Queen auf Tour zu gehen. Ausschlaggebend war der Tod eines engen Familienfreundes, während Brian sich in den USA aufhielt. Er wollte kurzfristig nach Hause reisen, erfuhr von seiner Tourmanagerin jedoch, dass das nicht möglich sei. Trotz aller Freude am Spielen und Reisen bedeuteten Tourneen für ihn einen großen Verlust an Freiheit. Ganz ausschließen will er weitere Auftritte aber nicht: Nach einem Besuch der Sphere in Las Vegas entwickelte er Ideen für eine immersive Queenshow – wegen der dafür nötigen KI-Technik hat er allerdings erhebliche Bedenken.

Der Queen-Star hatte bereits Anfang 2026 angekündigt, vorerst keine Auftritte in den USA mehr zu planen. Grund dafür sei die dortige Sicherheitslage, die ihm Sorgen bereite. Die Entscheidung sei keine leichte gewesen, die Vereinigten Staaten spielten in der Bandgeschichte immerhin stets eine wichtige Rolle. Zuletzt stand Brian dort 2023 gemeinsam mit Schlagzeuger Roger Taylor (77) und Sänger Adam Lambert (44) auf der Bühne. Ein halbes Jahrhundert verbrachte Brian mit Reisen und der Musik, inzwischen liegen seine Prioritäten an anderer Stelle. Mehr Zeit zu Hause mit seiner Ehefrau Anita Dobson und seinen Enkelkindern steht für ihn im Vordergrund. Daneben will er sich verstärkt der Astrophysik widmen – einem Fachgebiet, in dem er promoviert hat.

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Getty Images Brian May im Januar 2020

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Getty Images Brian May, Adam Lambert und Roger Taylor bei einem Event in Berlin 2014

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Getty Images Brian May und Anita Dobson, 2018

Getty Images Adam Lambert und Brian May, Mitglieder der Band Queen