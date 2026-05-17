Sharon Osbourne war anfangs kurzzeitig Queens Managerin

Wer hätte das gedacht: Sharon Osbourne (73) war einst kurzzeitig die Managerin von Queen! In einer aktuellen Episode des Podcasts "The Osbournes" plauderte die Entertainerin aus dem Nähkästchen und enthüllte eine kaum bekannte Geschichte aus ihrer frühen Karriere. Gemeinsam mit ihrem Sohn Jack Osbourne (40) sprach sie über den neu erschienenen Film "Michael" und die Parallelen zum Biopic "Bohemian Rhapsody" aus dem Jahr 2018 – und genau dabei brachte Sharon die überraschende Verbindung zur Sprache: Sie und ihre Familie managten Queen tatsächlich für einen ganzen Monat. "Wir haben sie einen Monat lang gemanagt", sagte sie, woraufhin Jack nur staunen konnte: "Das wusste ich nicht."

Was dann folgte, sorgte schließlich dafür, dass Sharons Zeit als Bandmanagerin ein jähes Ende fand. Auf einer Party stellte sie Freddie Mercury (†45) dem damaligen Manager von Elton John (79), John Reid, vor – und zwischen den beiden war es sofort eine Frage des Herzens. "Wir haben eine Party gegeben. Wir haben John Reid eingeladen, der damals Elton John managte. John war ein Freund von uns", erklärte Sharon im Podcast. "Und Freddie traf John, John traf Freddie. Liebe auf den ersten Blick." John übernahm daraufhin von 1975 bis Anfang 1978 das Management von Queen. Sharon nahm es mit Humor und Gelassenheit: "Was machst du, wenn beide deiner Freunde zu dir kommen und sagen: 'Wir lieben dich, aber wir lieben uns gegenseitig mehr?' Du sagst: 'Geht, geht. Viel Spaß.' Das war's."

Sharon ist für ihre engen Verbindungen zur Rockwelt bekannt – nicht zuletzt durch ihre Ehe mit Ozzy Osbourne (†76), dem Frontmann von Black Sabbath. Die beiden lernten sich 1970 über Sharons Vater Don Arden kennen, der damals für Ozzys Band arbeitete. Rund 1979 wurden sie ein Paar, als Sharon begann, Ozzys Solokarriere zu managen. 1982 heirateten sie auf Hawaii und bekamen drei gemeinsame Kinder. Ozzy starb am 22. Juli 2025 im Alter von 76 Jahren.

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Getty Images Sharon Osbourne bei einer Premiere am 17. Juni 2024 in Hollywood

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Getty Images Queen, 1976

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Imago Ozzy Osbourne und Sharon, 2024