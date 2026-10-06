Nicht nur Hati & Alex: Zwei weitere Sommerhaus-Paare fliegen

Achtung, jetzt folgt ein Spoiler zur siebten Folge von Das Sommerhaus der Stars! In der aktuellen Episode heißt es gleich für zwei weitere Paare Abschied nehmen: Neben Hati Suarez und Alexander Molz (31) müssen auch Anita Latifi (30) und ihr Mann Fabrice sowie Julian Stoeckel (39) und Marcell Damaschke die Promi-WG verlassen. Dabei sah es für Anita und Fabrice zunächst noch richtig gut aus. Die Exit-Challenge gewannen sie nämlich kampflos, weil ihre Gegner Julian und Marcell die Aufgabe verweigerten. Damit schien ihr Verbleib im Haus eigentlich gesichert. Doch die Erleichterung hielt nur kurz an. Im darauffolgenden Spiel setzten sich Ferry Pall (31) und Kathy durch und bekamen so die Entscheidungsmacht in die Hand. Die beiden nutzten ihre Position und schickten Anita und Fabrice nach Hause. Für das Duo hieß es also doch: Koffer packen und raus aus dem Sommerhaus.

Dass Anita und Fabrice überhaupt in die Exit-Challenge mussten, stand nach der vorherigen Nominierung bereits fest. Offen war nur, welches Paar gegen sie antreten würde. Das entschied sich beim bekannten Fahrradspiel: Die Duos mussten auf zwei mit einem Seil verbundenen Rädern einen schmalen Pfad meistern und dabei Fragen beantworten. Julian und Marcell schnitten dabei am schlechtesten ab und wurden damit zu den Gegnern von Anita und Fabrice. In der anschließenden Challenge sollten sich die Paare durch einen engen Tunnel kämpfen, während von der Decke hängende Reifen und Schlamm auf dem Boden die Aufgabe erschwerten. Doch dazu kam es gar nicht erst: Julian weigerte sich, die Challenge anzutreten, weil ihn der Schmutz zu sehr ekelte. Damit mussten er und Marcell gar nicht erst antreten. Anita und Fabrice sicherten sich den Sieg automatisch, zeigten sich über das Verhalten ihrer Konkurrenten jedoch enttäuscht.

Für einen echten Schockmoment sorgten in derselben Folge auch Hati und Alexander. Die TV-Bekanntheit zog nach einem heftigen Streit vor laufenden Kameras die Reißleine und machte unmissverständlich Schluss. "Ich trenne mich jetzt, das war's", sagt sie in der Episode. Alexander wollte das nicht akzeptieren. Er lief ihr hinterher, ging vor ihr auf die Knie und flehte sie an, zu bleiben. Doch Hati blieb hart: "Du hast alles kaputt gemacht. Du bist ein Monster geworden hier drin, verrückt. Ich lass' mir das nicht gefallen, Alex. Du bist nicht mein Mann. Ich will nichts mehr von dir. Es reicht." Als er ihr weiter folgte, schmetterte sie ihm Folgendes entgegen: "Verpiss dich!"

Anzeige Anzeige

RTL Alexander Molz und Hati Suarez, "Das Sommerhaus der Stars" 2026

Anzeige Anzeige

RTL Julian Stoeckel und Marcell Damachke, "Das Sommerhaus der Stars" 2026

Anzeige Anzeige

RTL Fabrice und Anita Latifi, "Das Sommerhaus der Stars" 2026