Promi-BB-Kiosk: Aaron Troschke verrät den Grund für sein Aus

In der aktuellen Staffel von Promi Big Brother müssen die Zuschauer auf ein bekanntes Gesicht verzichten: Aaron Troschke (37) steht nicht mehr hinter der Kiosktheke. Gegenüber Promiflash erklärt er jetzt exklusiv, warum er dieses Mal nicht dabei ist. "Ich habe Rainer Laux schon am Ende der letzten Staffel gesagt, dass ich dieses Mal nicht wieder zwei Wochen für die Show in Köln bleiben werde", so der Moderator. Rainer Laux ist der Produzent von "Promi Big Brother" und zugleich ein langjähriger Freund von Aaron. Der Grund sei vor allem seine Familie – seine Frau und seine beiden Kinder würde er in dieser Zeit schlicht zu sehr vermissen. An seiner Stelle übernimmt in diesem Jahr Florian Schmidt-Sommerfeld, besser bekannt als Schmiso, den Kiosk zwischen Nudeln und Ketchup. Dass Aaron dadurch das Interesse am Sat.1-Format verloren hätte, möchte er allerdings keinesfalls vermitteln – ganz im Gegenteil.

"Dass Promi Big Brother für mich weiterhin eine absolute Herzensangelegenheit ist, sieht man auch daran, dass der gute Axel Schulz durch mich ins Haus gezogen ist. Ich habe den Kontakt zwischen Rainer und Axel hergestellt und freue mich natürlich umso mehr, ihn jetzt dort zu sehen", verriet er Promiflash. Mit Rainer Laux verbindet den Realitystar nicht nur eine enge Freundschaft, die beiden arbeiten auch außerhalb des Containers regelmäßig zusammen, etwa beim Kabel-Eins-Format "Mein Lieblingsstück" oder bei "Schlag den Aaron". Neben seiner Familie ist derzeit allerdings auch sein voller Terminkalender ein Grund dafür, dass er kürzertritt: Als Selbstständiger kümmert er sich um seine Agentur, YouTube, den eigenen Kiosk und am 10. und 11. Oktober um eine Messe im ehemaligen Flughafen Tempelhof. In den vergangenen Jahren habe er diese Verpflichtungen für zwei Wochen beiseitegeschoben, diesmal lasse sich das für ihn jedoch nicht vereinbaren. Gerüchten über andere Gründe widerspricht er deshalb deutlich: "Mit Kim Virginia oder irgendwelchen angeblichen Listen hat meine Entscheidung überhaupt nichts zu tun. Die Entscheidung stand schon lange vorher fest."

Die Familie einfach einpacken und für 14 Tage mit nach Köln nehmen? Auch diese Möglichkeit kommt für Aaron nicht infrage. Seine Kinder würden dadurch unnötig aus ihrem gewohnten Alltag gerissen – und außerdem befürchtet er, dass der Familie nach einigen Tagen gemeinsam im Hotel die Decke auf den Kopf fallen könnte. In den vergangenen Staffeln hatte Aaron die Bewohner bei ihren Einkäufen im "Promi Big Brother"-Kiosk begleitet und dabei so manches Gespräch zwischen Tür und Angel geführt. Sein Nachfolger Schmiso hat in diesem Jahr sogar ein doppeltes Pensum: Er steht nicht nur hinter der Kiosktheke, sondern ist zusätzlich als Spieleleiter im Einsatz. Bei den Challenges erklärt er den Bewohnern, was sie zu tun haben – Kioskbetreiber und Spielleiter in Personalunion also.

Anzeige Anzeige

Imago Aaron Troschke beim Kampfsport-Event The Ultimate Hype in Oberhausen, Oktober 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / dieter.grabowski.official Aaron Troschke mit Kunstfigur Dieter Grabowski im Promi-BB-Kiosk

Anzeige Anzeige

Imago Kommentator Florian Schmidt-Sommerfeld, 2024