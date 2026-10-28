Lange Vorbereitung: Dieses Team gewinnt "Schlag den Aaron"

Aaron Troschke (37) und sein bester Freund, YouTube-Star Marvin Wildhage (30), haben die erste Ausgabe von "Schlag den Aaron" gewonnen. In dem von Matthias Opdenhövel (56) moderierten Onlineformat setzte sich das Gastgeberduo am Montagabend bereits nach acht von neun Spielen gegen die Twitch-Streamer Max Schradin (48) und Zarbex (28) durch. Laut Bild verfolgten Hunderttausende Zuschauer den Wettkampf live auf YouTube, Twitch und TikTok. Trotz ihres Erfolgs gingen Aaron und Marvin jedoch mit leeren Händen nach Hause. Da das Gastgeberteam siegte, wurde das Preisgeld in Höhe von 25.000 Euro nicht ausgezahlt. Stattdessen wandert die gesamte Summe in den Jackpot der nächsten Ausgabe. Für die kommenden Herausforderer stehen damit bereits 50.000 Euro auf dem Spiel. Wann das Format fortgesetzt wird und wer dann gegen Aaron antreten soll, ist bislang nicht bekannt.

Viel Vorbereitung war für die vier Teilnehmer nach eigener Aussage nicht nötig. Zarbex wiederholte vor seiner Anreise lediglich, wo die 16 Bundesländer liegen. Max setzte dagegen vor allem auf Essen und Schlafen. Trotzdem entwickelte sich ein enges Kopf-an-Kopf-Rennen. Die Kontrahenten mussten unter anderem mit verbundenen Augen puzzeln, Preise in die richtige Reihenfolge bringen und sich in einer Mischung aus Fußball und Tennis messen. Aaron blieb schon vor dem Start gelassen. Auf die Frage von Bild, ob ihn sein Sieg bei Schlag den Star im Januar unter Druck setze, antwortete er: "Überhaupt nicht." Auch Marvin ging mit viel Selbstvertrauen in die Show. "Ich habe einen Gewinner an meiner Seite und blicke hier bei unseren Gegnern in angsterfüllte Gesichter", erklärte der YouTuber. Die Premiere kam auch in den sozialen Netzwerken gut an. Zahlreiche Zuschauer wünschten sich dort bereits eine zweite Ausgabe.

Ganz so entspannt wie das Gastgeberteam war Zarbex vor Beginn der Show nicht. Gegenüber Bild gab der Social-Media-Star zu, nervös zu sein, und schätzte seine Fähigkeiten eher bescheiden ein: "Bei Geografie und Flaggen kracht's richtig. Ich hoffe auch, dass nichts mit Tieren, Sport oder etwas, bei dem man eine ruhige Hand haben muss, drankommt." Aaron kaufte seinem Gegner diese Zurückhaltung allerdings nicht ab. "Der Zarbex ist wie ein Pokerspieler. Der stapelt nur tief. Er kommt immer hinten raus. Keiner rechnet mit ihm und dann räumt er ab", erklärte der Realitystar im Gespräch mit der Zeitung. Während des Wettkampfs kam es zwischen Zarbex und seinem Teampartner Max immer wieder zu humorvollen Wortgefechten.

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Imago Aaron Troschke beim Kampfsport-Event The Ultimate Hype in Oberhausen, Oktober 2025

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Imago Marvin Wildhage beim YOUTUBE FESTIVAL in der Arena Berlin am 28.08.2025

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maximal_schradin MontanaBlack, Max Schradin und Zarbex während der Rentnertour im September 2026