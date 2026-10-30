Diese 13 Fragen veränderten Aaron Troschkes Leben für immer

2012 nahm Aaron Troschke (37) auf dem berühmten Ratestuhl bei "Wer wird Millionär?" Platz – und veränderte damit sein ganzes Leben. Der Berliner, der zu dieser Zeit einen Backshop führte, beantwortete über drei Folgen hinweg 13 Fragen korrekt und gewann schließlich 125.000 Euro. Doch nicht allein das Preisgeld machte ihn bekannt: Mit seiner gesprächigen und charmanten Art begeisterte er das Publikum der RTL-Show, berichtet BILD. Noch im selben Jahr schlossen sich weitere TV-Auftritte an. Aaron arbeitete als Backstagereporter für "Punkt 12" und "Das Supertalent" und war außerdem in der Talkshow von Markus Lanz (57) zu Gast. Danach wusste der Gewinner, wohin sein beruflicher Weg führen sollte: Er verkaufte seinen Backshop in Berlin-Weißensee und konzentrierte sich vollständig auf eine Medienkarriere. Damit legte er den Grundstein für seine spätere Tätigkeit als Moderator, Social-Media-Star und Unternehmer.

Schon 2013 beendete Aaron seine Moderatorenausbildung in der "Frank-Elstner-Masterclass" vorzeitig, um sich seinem YouTube-Kanal "Hey Aaaron!!!" zu widmen. Inzwischen hat er dort mehr als 1,5 Millionen Abonnenten. Weiteren Auftrieb erhielt seine Karriere 2014 durch den Sieg bei Promi Big Brother, der ihm zusätzliche 100.000 Euro Preisgeld einbrachte. Anschließend machte er sich als Reporter und Moderator verschiedener Formate einen Namen. Mittlerweile ist der Entertainer in mehreren Bereichen tätig: Er betreibt eine Social-Media-Agentur und managt unter anderem GNTM-Model Betty Taube (31). Zusammen mit seinen Geschwistern besitzt er außerdem eine Immobilienfirma mit zwei Mehrfamilienhäusern und einem Einfamilienhaus. Hinzu kommen ein Kiosk in Berlin-Weißensee, Beteiligungen an Start-ups sowie Videoaufträge für andere. Nach eigenen Angaben erzielte er 2026 mit sämtlichen Projekten einen Gewinn von 200.000 Euro nach Steuern. Allein über YouTube soll er monatlich zwischen 10.000 und 20.000 Euro verdienen.

Während seine geschäftlichen Erfolge öffentlich bekannt sind, gibt der Realitystar aus seinem Privatleben nur wenig preis. Erst 2023 verriet er, dass er verheiratet und Vater von zwei Kindern ist. Nähere Informationen über seine Frau und den Nachwuchs behält er allerdings für sich. Aaron wurde 1989 in Berlin geboren und wuchs dort mit zwei Brüdern und einer Schwester auf – mit ihnen arbeitet er heute auch in der gemeinsamen Immobilienfirma zusammen. Neben seinen vielen beruflichen Vorhaben begeistert sich der Unternehmer besonders fürs Sammeln. "Insgesamt sammle ich alles, was bei drei nicht auf dem Baum ist", erklärte er gegenüber BILD. Vor allem Sammelkarten haben es ihm angetan. Seit 2025 organisiert er mit einem Team sogar die Berlin Card Show.

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Getty Images Aaron Troschke, Webstar

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Getty Images Aaron Troschke bei "Promi Big Brother"

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ActionPress Aaron Troschke, YouTuber