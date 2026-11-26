Jamie Foxx (58) übernimmt eine Hauptrolle in einem neuen Sportdrama von Netflix. In "Fight for '84" verkörpert der Oscarpreisträger den neuen Trainer der US-amerikanischen Olympia-Boxmannschaft. Wie Netflix auf seiner Plattform Tudum mitteilte, wirkt Jamie bei dem Film auch hinter den Kulissen mit und ist als Produzent beteiligt. Die Geschichte des Films geht auf ein tragisches Unglück zurück: Am 14. März 1980 stürzte der LOT-Flug 007 bei Warschau ab. Unter den Todesopfern waren 14 Mitglieder einer US-amerikanischen Amateurbox-Auswahl sowie acht Begleitpersonen. Die Mannschaft war auf dem Weg zu internationalen Wettkämpfen in Polen und sollte sich auf die Olympischen Spiele 1980 vorbereiten. Nach dem Unglück musste ein neues Team aufgebaut werden, das vier Jahre später bei den Olympischen Spielen in Los Angeles antrat. Die Dreharbeiten laufen derzeit in New Jersey. Bis zur Veröffentlichung müssen sich die Zuschauer allerdings noch gedulden: Netflix plant den Start des Films für den 19. Februar 2027.

Die Regie übernimmt Andrés Baiz, der bereits mehrfach mit Netflix zusammengearbeitet hat. Zu seinen bekanntesten Projekten für den Streamingdienst zählen die Serien "Narcos" und "Griselda". Auch die Besetzung des Sportdramas ist prominent. Neben Jamie stehen Malachi Beasley, Shea Whigham, Dan Perrault, Will Chase und Algee Smith vor der Kamera. Zum weiteren Cast gehören Jamir Cope, Mitchell Edwards, Al-Shabazz Jabateh, Tre McBride, Xavier Mills, Adrian Martinez und Javier Bolaños. Gemeinsam erzählen die Schauspieler die Geschichte eines Neuanfangs nach einem tragischen Unglück. Im Zentrum steht die neu zusammengestellte Boxmannschaft, die sich nach dem Flugzeugabsturz erst als Team finden muss, bevor sie bei den Olympischen Spielen 1984 Geschichte schreibt. Dabei begleitet der Film auch ihren Trainer, der die Sportler auf diesem Weg unterstützen soll.

Für Andrés ist die Zusammenarbeit mit dem Hollywoodstar etwas Besonderes. Der Regisseur hob hervor, dass Jamie sowohl vor der Kamera als auch als Produzent viel Leidenschaft und Authentizität in das Projekt einbringe. Gegenüber Netflix Tudum erklärte er begeistert: "Die Zusammenarbeit mit Jamie Foxx ist unglaublich aufregend. Er ist ein außergewöhnlicher Schauspieler mit einer unvergleichlichen Bandbreite und bringt eine Echtheit und Tiefe mit, die man nicht vortäuschen kann. Als Star und Produzent bringt er Leidenschaft und Wahrhaftigkeit in die Rolle. Ich freue mich darauf, von ihm zu lernen und ihm durch eine ehrliche Regie dabei zu helfen, etwas Rohes und zutiefst Persönliches in sich anzuzapfen." Jamie hat sich allerdings nicht allein als Schauspieler einen Namen gemacht. Er ist auch als Comedian tätig und feierte Erfolge als Musiker und Sänger, zudem soll er unlängst zum dritten Mal Vater geworden sein. Mit "Fight for '84" übernimmt er nun neben seiner Hauptrolle auch Verantwortung für die Produktion des Films.

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