Joan Smalls (38) hat bestätigt, dass ihre langjährige Freundschaft mit Candice Swanepoel (38) im April wegen Tom Brady (49) zerbrach. In der aktuellen Folge des Podcasts "The Cutting Room Floor" wurde die 38-Jährige direkt auf die Rolle des ehemaligen Footballstars angesprochen. Daraufhin erklärte sie: "Leider war das der Auslöser. Ich traf mich acht Monate lang mit dieser Person." Als Ex-Partner möchte sie Tom zwar nicht bezeichnen. Zwischen 2023 und 2024 habe sie aber eine lockere On-off-Beziehung mit ihm geführt. Dass ausgerechnet Candice später herausfinden wollte, ob aus ihr und Tom etwas werden könnte, wertete Joan als klaren Verstoß gegen den ungeschriebenen Freundinnenkodex. Schließlich waren die beiden Models 15 Jahre lang eng befreundet. Sie hatten sich gegenseitig sogar intime Details rund um Liebe und Trennungen anvertraut.

Etwa drei Monate nach dem Ende ihres Kontakts zu Tom habe Candice per Nachricht ein wichtiges Gespräch angekündigt. Joan ahnte nach eigenen Angaben sofort, worum es gehen würde. "Ich rief sie an und fragte sie: 'Geht es um ihn?' Sie sagte: 'Ja.' Wir sprachen nur sehr kurz am Telefon, und ich war einfach perplex und sprachlos", erinnerte sie sich im Podcast. Besonders schmerzhaft sei gewesen, dass Candice zuvor sogar Nachrichten an Tom mitformuliert und viele intime Einzelheiten gekannt habe. "Ich war einfach offen gegenüber einer Freundin, von der ich dachte, sie sei ein sicherer Ort", erklärte Joan. Candice habe sich gerechtfertigt und betont, dass sie als Erwachsene keine Erlaubnis brauche. Das stimme zwar, räumte Joan ein, von einer Freundin erwarte sie aber Rücksicht. Candices Haltung fasste sie so zusammen: "Nun, es tut mir leid, aber ich werde dem nachgehen, und so ist das Leben eben." Da Joan nur wenige Menschen in ihr Privatleben lasse, wiege der Vertrauensbruch für sie besonders schwer.

Schon im Oktober hatten Berichte über Spannungen zwischen Joan und Candice für Aufsehen gesorgt. Damals hieß es, Candice und Tom würden sich seit Mai treffen. Joan soll zuvor eine längere On-off-Verbindung mit dem geschiedenen Vater von drei Kindern gehabt haben. Erste Liebesgerüchte um das Model und den ehemaligen Footballprofi waren bereits im Juni aufgekommen. Candices Sprecherin Amanda Ruisi äußerte sich im Oktober gegenüber E! News: "Candice war in Bezug auf ihr Privatleben schon immer außergewöhnlich zurückhaltend und konzentriert sich weiterhin darauf, ihre Kinder großzuziehen. Sie und Joan verbindet eine lange gemeinsame Geschichte und eine Freundschaft, die Candice immer respektieren wird." Candice hat mit ihrem Ex Hermann Nicoli (44) zwei Söhne. Nach Joans neuen Aussagen im Podcast bat E! News sowohl Candices Team als auch Toms Vertretung um eine Stellungnahme. Eine Antwort lag zunächst jedoch von keiner der beiden Seiten vor.

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Getty Images Joan Smalls bei der Vanity Fair Oscar Party 2023

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Getty Images Tom Brady, Mai 2026

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