Christian Lell (42) hat auf dem Promihof ein schwieriges Kapitel seines Lebens angesprochen. In der elften Folge der Realityshow erzählte der ehemalige Fußballprofi seinen Mitbewohnern am Küchentisch von seinen jahrelangen Drogenproblemen. Über zehn Jahre habe die Phase angehalten, die er selbst seine "Rockstar-Zeit" nennt. Erst vor drei Jahren habe er endgültig damit abgeschlossen. Christian sprach dabei sowohl über seinen damaligen Kokainkonsum als auch über einen Suizidversuch, den er rückblickend als Wendepunkt beschreibt. Die verständnisvollen Reaktionen seiner Mitstreiter berührten den Sportler so sehr, dass er später im Sprechraum in Tränen ausbrach. Nach dem offenen Gespräch wirkte Christian erleichtert und dankbar für die Unterstützung. Dass die anderen ihm zuhörten und ihn mit seiner Vergangenheit annahmen, bedeutete dem früheren Kicker viel.

Seinen damaligen Lebensstil betrachtet Christian inzwischen äußerst kritisch. "Der Christian von früher hat völlig im Außen gelebt, es gab keinerlei Reflexion, keine nachhaltigen Werte", erklärte er in der Sendung. Zu dieser Zeit habe sein Drogenkonsum ernste Ausmaße angenommen, auch Kokain sei Teil davon gewesen. Heute blickt er auf diese Jahre mit Abstand zurück und schildert, wie grundlegend sich sein Leben seitdem verändert habe. Nach dem Suizidversuch sei ihm klar geworden, dass er einen anderen Weg einschlagen müsse. Inzwischen habe er den exzessiven Lebensstil hinter sich gelassen. Die übrigen Bewohner begegneten seinen Worten mit Verständnis und hörten aufmerksam zu. Sie machten ihm Mut, seine Fortschritte anzuerkennen und stolz darauf zu sein, was er bereits geschafft habe. Schließlich habe er sich seinen Problemen gestellt und eine schwierige Zeit überwunden.

Als Hintergrund für seine damalige Flucht in die Exzesse nannte Christian auch den Tod seiner Schwester. Mit dem Verlust habe er sich zunächst nicht auseinandersetzen können und sei stattdessen davor weggelaufen. Besonders Julia Römmelt (32) fand nach seinem Rückblick anerkennende Worte. Für sie zählt vor allem, wie Christian heute mit seinen Erfahrungen umgeht und was er daraus mitgenommen hat. "Ich finde, all das gehört zu dem Christian, der er heute ist, und er ist ein ganz toller Mann, der reflektiert ist", betonte sie bei "Der Promihof". Mit ihrer Reaktion gab sie ihm ebenso Rückhalt wie die anderen Teilnehmer. Nach dem Gespräch am Küchentisch beschäftigte ihn dieser Zuspruch weiter. Im Sprechraum wurde schließlich deutlich, wie viel ihm die Unterstützung bedeutete: Unter Tränen zeigte sich Christian erleichtert und dankbar, dass er seine Geschichte so offen erzählen konnte. "Der Promihof" – neue Folgen donnerstags ab 22:15 Uhr bei RTL ZWEI und bereits sieben Tage vorab auf RTL+.

Bist du selbst depressiv oder hast du Suizid-Gedanken? Dann kontaktiere bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhältst du anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

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RTLZWEI Christian Lell weinend im Sprechraum von "Der Promihof"

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Imago Christian Lell auf der Wiesn 2018 in der Käfer-Schänke in München

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