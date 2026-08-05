Gallengangkrebs: TikTok-Star Sydney Towle ins Hospiz verlegt

Es gibt traurige Neuigkeiten von TikTok-Star Sydney Towle: Die Social-Media-Bekanntheit, die seit rund drei Jahren gegen einen seltenen Gallengangkrebs kämpft, wurde kürzlich in ein Hospiz verlegt. Die erschütternde Nachricht teilte ihr Bruder Austin Towle am 4. August auf TikTok mit. Dort veröffentlichte er ein Foto aus dem Krankenzimmer, auf dem die Familie zu sehen ist, die gemeinsam an Sydneys Bett versammelt ist.

Austin richtete sich in dem Post auch direkt an die große Community seiner Schwester und dankte den Fans für deren anhaltende Unterstützung und Liebe in dieser schweren Phase ihres Lebens. "Sydney wurde ins Hospiz verlegt und ist von ihren Freunden und ihrer Familie umgeben. Danke euch allen für eure Liebe und Unterstützung", schrieb er zu dem Clip. Noch vor wenigen Wochen hatte die Content-Creatorin auf TikTok von der nächsten Phase ihrer Teilnahme an einer klinischen Studie berichtet, bei der sie eine sogenannte TIL-Therapie erhält. Die intensive Behandlung mit tumorinfiltrierenden Lymphozyten setzte der jungen Frau jedoch stark zu, weshalb sie sich in letzter Zeit seltener bei ihren rund 1,1 Millionen Followern meldete.

Dennoch hatte die Influencerin betont, nicht die Hoffnung verlieren zu wollen. Vor fünf Wochen meldete sich Sydney noch aus dem Krankenhaus und sprach offen darüber, wie sehr sie manche Kommentare im Netz treffen. "Die Kommentare bringen mich manchmal wirklich an meine Grenzen, wenn ich lese: 'Sie hat nur noch Tage.' Solche traurigen Dinge", sagte sie in einem TikTok-Video und stellte klar: "Es ist schwer, so etwas über sich selbst zu lesen." Gleichzeitig machte sie klar, dass sie sich ihren Optimismus nicht nehmen lassen will: "Aber dann denke ich: Warum sollte ich das meinen Optimismus oder meine Hoffnung ruinieren lassen? Denn letztendlich ist es mein Leben, und wenn ich glaube, dass sich die Dinge gut entwickeln werden, dann ist das meine Entscheidung."

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Getty Images Sydney Towle beim Business of Beauty Global Forum 2025 in Napa, Kalifornien

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Instagram / sydneytowle Sydney Towle, Internetpersönlichkeit

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