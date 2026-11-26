Hat Twilight bereits im Jahr 2008 Robert Pattinsons (40) Zukunft als James Bond vorhergesagt? Seit bekannt wurde, dass der Schauspieler im kommenden 007-Abenteuer von Denis Villeneuve (59) die Nachfolge von Daniel Craig (58) antreten wird, sorgt eine Szene aus dem ersten Teil der Vampirsaga erneut für Aufmerksamkeit. Wie Regisseurin Catherine Hardwicke (71) nun in "The Kyle Buchanan Show" verriet, entstand die Anspielung auf den berühmten Geheimagenten ganz spontan am Set. Sie hatte Robert für eine Szene mit einer Sonnenbrille ausgestattet, woraufhin sein Schauspielkollege Justin Chon (45), der im Film Eric verkörpert, bei einem Gespräch über das Motto des Abschlussballs kurzerhand improvisierte: "Glücksspiel, Smokings und Bond, James Bond." Direkt im Anschluss schwenkt die Kamera auf Robert, der mit seiner Sonnenbrille lässig grinst. Was damals als spontaner Einfall am Filmset entstand, bekommt fast zwei Jahrzehnte später eine ganz neue Bedeutung.

An den besagten Drehtag kann sich Catherine noch genau erinnern: "Das ist die eine Szene, bei der ich dachte: 'Lasst uns ihm an diesem Tag die Sonnenbrille aufsetzen.' Er stieg aus dem Auto und sah so elegant aus, dass er die Zeile 'Bond, James Bond' inspirierte." Schon damals habe Roberts Erscheinungsbild das Filmteam an den britischen Geheimagenten erinnert. Rückblickend betrachtet die Regisseurin den Zufall deshalb mit einem Augenzwinkern: "Also sahen wir wohl die Zukunft." Daniel Craig hatte sich 2021 mit "Keine Zeit zu sterben" nach insgesamt fünf Filmen von seiner Paraderolle verabschiedet. Für das nächste Kapitel der erfolgreichen Agentenreihe sind neben Regisseur Denis Villeneuve auch die beiden Produzenten Amy Pascal (68) und David Heyman (65) verantwortlich. Weitere Einzelheiten zum kommenden Bond-Abenteuer sind bislang nicht bekannt.

Trotz der damaligen Anspielung auf James Bond kam die Nachricht von Roberts Besetzung für Catherine überraschend. Ihrer Einschätzung nach würden für die Rolle des Geheimagenten häufig weniger bekannte Schauspieler ausgewählt, während Robert nicht zuletzt durch seinen Auftritt in "The Batman" längst ein international gefeierter Hollywoodstar sei. Besonders kurios waren die Umstände, unter denen die Regisseurin von der Neuigkeit erfuhr: Sie befand sich ausgerechnet in jenem Bett, in dem Robert und Kristen Stewart (36) einst beim Casting für "Twilight" eine Kussszene gespielt hatten. Bei seinem damaligen Vorsprechen sei der Schauspieler sogar aus dem Bett gefallen und auf dem Boden gelandet. Dennoch überzeugte er Catherine auf Anhieb. Wie sie gegenüber The Hollywood Reporter erklärte, hätten viele andere Bewerber nicht die emotionale Tiefe und innere Zerrissenheit eines beinahe 100 Jahre alten Vampirs vermitteln können. Beim gemeinsamen Vorsprechen von Robert und Kristen habe sie hingegen sofort "diese Elektrizität" zwischen den beiden gespürt.

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Imago Robert Pattinson als James Bond

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Getty Images Catherine Hardwicke in Los Angeles im Januar 2020

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