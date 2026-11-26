Für Fans der Zauberwelt beginnt die Adventszeit in diesem Jahr besonders magisch: Am Samstag öffnet auf der Praterinsel in München der HBO-Original-"Harry Potter"-Weihnachtsmarkt seine Tore. Wie Veranstalter HBO Max ankündigte, ist der Eintritt kostenlos. Zum Auftakt am 28. November können Besucher die festliche Erlebniswelt von 19 bis 22 Uhr erkunden. Danach bleibt der Markt noch bis zum 6. Dezember geöffnet. Nach dem Auftakt gelten folgende Öffnungszeiten: Am Sonntag, dem 29. November, ist der Markt von 12 bis 22 Uhr geöffnet. Von Montag, dem 30. November, bis Donnerstag, dem 3. Dezember, können Gäste jeweils von 14 bis 22 Uhr vorbeischauen. Am letzten Wochenende von Freitag, dem 4. Dezember, bis Sonntag, dem 6. Dezember, öffnet der Markt wieder um 12 Uhr und schließt um 22 Uhr. HBO Max hatte den Markt als weltweit ersten "Harry Potter"-Weihnachtsmarkt angekündigt. Neun Tage lang verwandelt sich die Praterinsel damit in eine festliche Erlebniswelt für alle, die sich von der Zauberwelt begeistern lassen.

Vor allem Lego-Fans kommen dort auf ihre Kosten: Erstmals werden drei neue Legomodelle zur kommenden Serie gezeigt, die eigentlich erst im Januar in den Handel kommen sollen. Wer selbst kreativ werden möchte, kann aus Legosteinen einen eigenen Zauberstab bauen. Diesen dürfen die Gäste anschließend kostenlos als Andenken mit nach Hause nehmen. Optisch orientieren sich die Kulissen an der neuen HBO-Original-Serie "Harry Potter und der Stein der Weisen", die am 25. Dezember bei HBO Max an den Start geht. Neben den Aktionen von Lego warten weihnachtliche Fotomotive und Kulissen sowie ausgewählte Speisen und Getränke aus der Welt von "Harry Potter". Eigens für den Markt wurde außerdem eine Tasse gestaltet, die an klassische regionale Weihnachtsmarkttassen angelehnt ist. Bei Thalia finden Besucher Bücher und Geschenkideen rund um die Zauberwelt. Elbenwald verkauft weihnachtliche Fanartikel und neue Zauberstäbe zur Serie, die von Noble Collection hergestellt wurden.

Wer vor Ort ein Präsent kauft, kann es in der Geschenkewerkstatt von HBO Max in Papier im Design der neuen Serie einpacken lassen. Weitere Überraschungen hält der Veranstalter bislang unter Verschluss. Der Markt steht ganz im Zeichen der Neuinterpretation von "Harry Potter und der Stein der Weisen", die am ersten Weihnachtsfeiertag startet. Die Geschichte basiert auf dem ersten Band der berühmten Romanreihe von J. K. Rowling. Im Mittelpunkt steht Harry, der bei seiner Tante Petunia aufwächst und lange nichts von seiner wahren Herkunft ahnt. Erst ein Aufnahmebrief von Hogwarts verrät ihm, dass er ein Zauberer ist. An der Schule für Hexerei und Zauberei schließt er Freundschaften und erlebt zahlreiche Abenteuer. Doch hinter den verzauberten Mauern verbergen sich auch dunkle Geheimnisse. Schon bald muss sich der junge Zauberschüler einem gefährlichen Zauberer entgegenstellen, der eine ernste Bedrohung für ihn darstellt.

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Getty Images Weihnachtsschmuck mit Ravenclaw-Wappen und HBO-Max-Logo im neuen Harry-Potter-Shop an Londons Oxford Street

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Aidan Monaghan / HBO Die neuen "Harry Potter"-Darsteller Arabella Stanton, Dominic McLaughlin und Alastair Stout

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