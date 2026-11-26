Twenty4tim (26) spielt derzeit ganz öffentlich mit der Idee einer Verlobung und Hochzeit mit seinem Partner Edin. In mehreren Instagram-Storys hielt Tim jetzt zunächst seine linke Hand in die Kamera. An seinem Ringfinger steckte ein silberfarbener Ring, der mit Steinen besetzt war. Dazu wandte er sich direkt an seine Community: "So ein Verlobungsring würde hübsch aussehen am Finger. Was sagt ihr?" Wenig später setzte der Sänger seine Vorstellung sogar bildlich um. Er teilte ein mithilfe künstlicher Intelligenz erstelltes Fantasiebild, das ihn und Edin als Hochzeitspaar in einer opulenten Kulisse zeigt. Darin tragen sie beide glitzernde, bestickte weiße Anzüge mit Umhang und lächeln freudig in die Kamera. Dass dahinter keine echte Hochzeitsankündigung steckt, stellte Tim in der Einblendung direkt klar: "Ich lasse meiner Fantasie dann eben freien Lauf (vor allem bin ich kleiner als Edin)."

Das KI-Motiv fällt dabei besonders opulent aus. Die beiden lächeln auf dem Bild vertraut in die Kamera, während Edin eine Hand auf Tims Brust gelegt hat. Lange, bestickte Schleppen, weiße Blumen und zahlreiche Kerzen setzen das Paar in Szene. Dazu kommen funkelnde Kronleuchter und eine Umgebung, die an ein Märchenschloss erinnert. Bevor Tim diese Hochzeitsfantasie veröffentlichte, zeigte er seinen Freund jedoch noch in einer deutlich alltäglicheren Situation. Auf einer weiteren Aufnahme sitzt Edin an einem Tisch und blickt mit weit geöffneten Augen in die Kamera. Der Influencer deutete scherzhaft an, dass sein Liebster seine Gedanken offenbar gerade nicht bei Verlobungsringen und einer möglichen Trauung habe. Einen tatsächlichen Antrag oder gar eine offizielle Verlobung verkündete Twenty4tim in seinen Storys nicht.

Es ist nicht das erste Mal, dass das Thema Verlobung bei Tim und Edin für einen humorvollen Moment sorgt. Bereits vor rund vier Monaten, als die beiden ihr sechsmonatiges Beziehungsjubiläum feierten, kam es zu einer ähnlichen Situation. Damals überraschte Edin seinen Liebsten mit einem Blumenstrauß, einem großen Herzballon und einer kleinen Schmuckschatulle. Als er anschließend vor Tim auf die Knie ging, sah die romantische Geste zunächst tatsächlich nach einem Heiratsantrag aus. Doch kurz darauf löste Edin die Situation auf: Das vermeintlich große Beziehungsversprechen war lediglich als Scherz gedacht. Mit seinen aktuellen Storys griff Tim die Hochzeitsidee nun erneut auf.

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Instagram / twenty4tim Twenty4tim und sein Freund Edin, August 2026

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Instagram / twenty4tim Twenty4Tim zeigt einen Ring am Finger, 2026

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