Herzogin Meghan (45) sorgt bei offiziellen Anlässen immer wieder mit mutigen Silhouetten für Aufsehen. Die eher zugeknöpfte Garderobe, die man traditionell vom britischen Königshaus kennt, lässt die Ehefrau von Prinz Harry (42) oft links liegen und zeigt lieber etwas mehr Haut. Das bewies sie schon im Dezember 2018: Bei den Fashion Awards in der Royal Albert Hall in London war sie damals mit Sohn Archie schwanger. Sie erschien in einer schwarzen, ärmellosen Robe, die nur eine Schulter bedeckte. Auch nach ihrem Rückzug als ranghoher Royal änderte sich an ihrem Stil nichts. Bei der Salute to Freedom Gala 2021 in New York trat sie an der Seite von Prinz Harry in einem leuchtend roten Kleid von Carolina Herrera auf. Der tiefe V-Ausschnitt und ein hoher Beinschlitz sorgten für einen besonders auffälligen Auftritt. Damit zeigte sich erneut das Muster ihrer Garderobe: Meghan verbindet klare, strukturierte Schnitte mit freien Schultern, tiefen Dekolletés oder sichtbaren Beinen.

Bei ihrem Auftritt in Rot setzte Meghan auf Accessoires, die zum Look passten. Sie trug Pumps im gleichen Farbton und kombinierte dazu Diamantohrringe, Armbänder und Ringe. Ihre Haare hatte sie zu einem glatten Dutt zurückgebunden. Dadurch kam ihr Dekolleté besonders gut zur Geltung. Harry ging im schwarzen Smoking neben ihr über den roten Teppich und hielt dabei ihre Hand. Im Dezember 2022 trat sie erneut in ihrem charakteristischen Stil auf. Bei der Ripple of Hope Award Gala der Organisation Robert F. Kennedy (†42) Human Rights in New York präsentierte sie ein weißes, maßgeschneidertes Off-Shoulder-Kleid. Die schulterfreie Silhouette setzte erneut auf einen reduzierten, aber markanten Schnitt. Auch ihre Accessoires waren auf Harrys Auftritt abgestimmt: Meghans Schuhe griffen den Farbton seines marineblauen Smokings auf. Die Sussexes wurden an diesem Abend für ihr soziales Engagement über ihre Archewell Foundation geehrt.

Auch in den folgenden Jahren blieb Meghan ihrer Linie treu und setzte weiter auf schlichte Entwürfe mit auffälligen Ausschnitten. Bei der "Power of Women"-Gala des Magazins Variety zeigte sie sich 2023 in einer beigefarbenen One-Shoulder-Robe von Proenza Schouler. Dazu hielt sie eine schwarze Clutch in der Hand. Zu den ESPY Awards 2024 begleitete sie ihren Ehemann in einem weißen, ärmellosen Kleid, das strukturiert geschnitten war und eng am Körper anlag. Häufig entscheidet sich Meghan dabei für gedeckte Farben wie Schwarz, Weiß oder Beige. Gelegentlich setzt sie jedoch bewusst auf kräftige Töne, wie ihr leuchtend rotes Carolina-Herrera-Kleid von 2021 zeigte. Viele dieser markanten Auftritte absolvierte sie gemeinsam mit Harry. Dabei waren einzelne Details ihrer Outfits, etwa ihre Schuhe, farblich auf seine Garderobe abgestimmt.

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Getty Images Herzogin Meghan bei den Fashion Awards in London im Dezember 2018

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Getty Images Herzogin Meghan im November 2021 in New York City

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