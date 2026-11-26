Prinz William (44) und Prinzessin Kate (44) sind offenbar Opfer eines Einbruchs geworden. Aus Anmer Hall, ihrem Landsitz in der englischen Grafschaft Norfolk, sollen insgesamt sechs Paar Manschettenknöpfe und eine Uhr verschwunden sein. Wie The Sun berichtet, wurde eines der gestohlenen Schmuckpaare bei einer Anhörung vor dem Magistrates' Court in Norwich als "die Manschettenknöpfe des Herzogs von Edinburgh" bezeichnet. Die Eindringlinge sollen an einem Regenrohr nach oben geklettert sein und so das Ankleidezimmer erreicht haben. Dort sollen sie schließlich die Schmuckstücke und die Uhr an sich genommen haben. William und Kate waren während des Vorfalls nicht auf dem Landsitz. Auch ihre drei Kinder hielten sich nicht dort auf. Die Familie befand sich stattdessen in ihrem Zuhause Forest Lodge in Windsor und blieb somit von der mutmaßlichen Tat vor Ort verschont.

Ganz unbemerkt blieb die Fassadenkletterei aber nicht: Kurz vor 18 Uhr Ortszeit schlugen Bewegungsmelder nahe einem Fenster der Orangerie Alarm. Später entdeckten die Ermittler am Regenrohr an der Seite des Gebäudes Schleifspuren. Außerdem war der Fensterrahmen beschädigt. Laut der Anklage deutet das darauf hin, dass sich die Täter gewaltsam Zutritt zu dem Stockwerk mit dem Ankleidezimmer verschafft haben sollen. Angeklagt sind zwei Männer: ein 34-Jähriger aus London und ein 32-Jähriger, der keinen festen Wohnsitz hat. Bei der Anhörung bestätigten die beiden Männer mithilfe von Dolmetschern lediglich ihre Namen und Geburtsdaten. Ihnen werden Einbruch sowie das unerlaubte Betreten eines geschützten Geländes zur Last gelegt. Die beiden Männer bleiben vorerst in Untersuchungshaft. Anschließend sollen sie erneut vor Gericht erscheinen. Dann wird der Fall vor dem Crown Court in Norwich weiterverhandelt.

Möglicherweise ist allerdings noch ein weiterer Beteiligter auf freiem Fuß. Ein Mitarbeiter des Sandringham-Anwesens hatte zunächst beobachtet, wie zwei Männer durch eine Hecke sprangen und in ein Waldstück rannten. Später will er drei flüchtende Personen gesehen haben. Die Staatsanwaltschaft geht deshalb von einem dritten Verdächtigen aus. Die beiden Angeklagten wurden noch auf dem Anwesen festgenommen. Bei der Suche auf dem weitläufigen Gelände setzte die Polizei Hunde, Drohnen und einen Hubschrauber ein. William und Kate wurden The Sun zufolge noch am Tatabend über den Vorfall informiert und seien "äußerst besorgt" gewesen. Anmer Hall hat für das Paar eine besondere Bedeutung: Queen Elizabeth II. (†96) schenkte ihnen das Landhaus zu ihrer Hochzeit. William und Kate sind seit 2011 verheiratet. Gemeinsam mit ihren drei Kindern nutzt das Paar das Anwesen vor allem an Wochenenden und während der Schulferien als Wohnsitz.

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Getty Images Prinzessin Kate und Prinz William beim Royal Garden Party im Buckingham-Palast in London, 8. Mai 2026

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Getty Images Prinzessin Kate und Prinz William lächeln bei der ersten Verleihung der Children's Earthshot Awards in Mumbai

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