Unverletzt: Sarah Engels zeigt zerstörtes Auto nach Unfall

Schreckmoment für Sarah Engels (33)! Die Sängerin erlebte am Dienstagmorgen einen denkbar schlechten Start in den Tag und nahm ihre Community direkt virtuell mit. Auf Instagram postete sie ein Bild ihres schwarzen Jeep Wrangler, der bei dem Crash sichtlich ramponiert wurde. Die Stoßstange des Geländewagens ist teilweise abgerissen, und auch die Karosserie hat einiges abbekommen. Laut der Musikerin wurde beim Ausparken schlichtweg eine Laterne übersehen. Da sie in ihrer Story Ehemann Julian Engels (33) markierte, bleibt vorerst geheim, wer von beiden wirklich am Steuer saß. Ob sie selbst unmittelbar in den Zwischenfall verwickelt war, verriet sie ebenfalls nicht. Trotz des heftigen Anblicks konnte die Zweifachmama aber direkt beruhigen: Verletzt wurde bei dem Vorfall nach ihren Angaben niemand.

Das Bild des demolierten Wagens versah Sarah auf Instagram zunächst mit einem knappen Kommentar: "Wie der Tag nicht starten sollte". Anschließend klärte sie ihre rund 1,8 Millionen Follower über den Hergang auf und nahm ihnen gleichzeitig die Sorge. "Aber es sieht schlimmer aus als gedacht, es war nur eine Laterne, die beim Ausparken übersehen worden ist", erklärte die Musikerin in ihrer Story. Das Wichtigste war für sie nach dem Unfall ohnehin nur eines: dass niemand zu Schaden gekommen ist und es allen gut geht. "Hauptsache, alle sind gesund, aber so verlief der Morgen von uns", schrieb sie weiter auf der Plattform. Mehr gab die Sängerin, die sich vor Kurzem zu Botox-Gerüchten äußerte, erst einmal nicht preis: Sowohl der exakte Unfallort als auch die genauen Hintergründe blieben ihr Geheimnis.

Privat kann Sarah derzeit auf eine glückliche Zeit zurückblicken. Seit rund fünf Jahren ist sie mit Julian verheiratet, der bei der Hochzeit ihren Nachnamen annahm. Für die Musikerin ist es bereits die zweite Ehe: Zuvor war sie mit Pietro Lombardi (34) verheiratet, den sie bei Deutschland sucht den Superstar kennengelernt hatte. Die Castingshow war auch für Sarah der persönliche Durchbruch im Rampenlicht. Aus der früheren Ehe mit dem Sänger ging Sohn Alessio hervor, der 2015 geboren wurde. Im Jahr 2021 wurde das Familienglück perfekt, als Töchterchen Solea, das gemeinsame Kind mit Ehemann Julian, das Licht der Welt erblickte. Als eingespieltes Vierergespann präsentiert sich die Familie oft im Netz, wo die Musikerin ihre Community hautnah an ihrem Alltag teilhaben lässt.

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Imago Sarah Engels bei der Premiere von Moulin Rouge! Das Musical im Musical Dome Köln am 13.11.2025

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Instagram / sarellax3 Sarahs Engels' kaputtes Auto, Oktober 2026

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Instagram / sarellax3 Julian und Sarah Engels