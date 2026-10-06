Verkleidet: Jürgen Milski äfft Promi-BB-Kim in Parodie nach

Jürgen Milski (62) nimmt den aktuellen Auftritt von Kim Virginia Grey (31) bei Promi Big Brother aufs Korn – und zwar auf seine ganz eigene Art. In einem Instagram-Video schlüpft der Musiker kurzerhand selbst in die Rolle der Influencerin: Er verkleidet sich als Kim, übertreibt ihren Dialekt bewusst und stellt ein Gespräch mit ihrem Ehemann Nikola Grey (30) nach. Im Mittelpunkt seiner Parodie steht eine Toilettenpanne, von der die 31-Jährige zuvor im TV-Garten erzählt hatte. Demnach soll Nikola sich auf einer Wiese erleichtert haben, weil weder eine Toilette noch Klopapier zur Verfügung gestanden hätten. In Jürgens Version vergleicht Kim ihren Ehemann daraufhin spöttisch mit den gemeinsamen Dalmatinern. Die Geschichte hatte zuvor bereits unter den Bewohnern für reichlich Gesprächsstoff gesorgt.

Auch eine deutliche Ansage an Nikola legt Jürgen seiner Kunstfigur in den Mund: "Und denk bitte dran, ne, wenn du hier was erzählst, dann klärst du das erst mal mit mir ab. Ja, dass das mal klar ist, ne. Nicht, dass unser ganzes Lügengerüst hier zusammenbricht, nur weil du mal die Wahrheit erzählst, ne", heißt es in dem Clip. Zudem nimmt er den Gegensatz zwischen dem Leben des Ehepaars in Dubai und den spartanischen Bedingungen in der Show aufs Korn: "Wir hätten es so schön haben können in Dubai in unserem Luxusdomizil. Wo hängen wir? Hier, im Garten, ne." Bei seinen Followern kommt die Parodie überwiegend gut an. Ein Fan lobt Jürgen und äußert die Hoffnung, dass er das Haus als Besucher betreten und dem Ehepaar selbst Fragen stellen darf. Auch Julian Stoeckel (39) reagiert auf den Beitrag und hinterlässt zahlreiche Lachemojis.

Spott ernteten Kim und Nikola auch schon bei ihrem Einzug, und zwar von den Zuschauern im Netz. Schon ein kurzer Einspieler der beiden in der Arena vor Livepublikum löste auf X reichlich Häme aus. Vor allem die Outfits wurden zum Aufreger: Nikola trug ein dunkles Shirt mit der Aufschrift "I love my hot girlfriend", während Kim den großen Glamour-Moment suchte. Sie kam mit einer goldenen Krone und einem goldenen XXL-Fächer. Ein Nutzer brachte seine Abneigung drastisch auf den Punkt: "Instant Brechreiz!" Doch damit nicht genug: Auch als Paar gerieten die beiden schnell ins Visier. "Wer im Haus Kim noch nicht kennt, findet sie spätestens durch dieses Outfit unsympathisch", hieß es in einem weiteren Post. Andere schossen noch härter: "Solche vollidiotischen Vollversager wie dieses Couple machen mir mein schönes Format kaputt", wetterte ein Zuschauer.

Anzeige Anzeige

Instagram / juergen.milski Jürgen Milski in seiner Kim-Parodie, Oktober 2026

Anzeige Anzeige

Joyn / Marc Rehbeck Kim Virginia Grey, "Promi Big Brother"-Bewohnerin

Anzeige Anzeige

RTL Julian F. M. Stoeckel im "Sommerhaus der Stars"