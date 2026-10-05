Wird Nikola Grey bei PBB aus Kim Virginias Schatten treten?

Heute wird es ernst für Nikola Grey (30): Am 5. Oktober 2026 zieht der Realitystar gemeinsam mit seiner Ehefrau Kim Virginia Grey (31) in die neue Staffel von "Promi Big Brother" ein. Der knapp zwei Meter große und bis ins Gesicht tätowierte Frauenschwarm wagt damit ein heikles Experiment, denn im Garten des großen Bruders stellt sich eine drängende Frage: Wird der Wahldubaier dort endlich wieder als eigenständige Persönlichkeit greifbar oder vollends im Strudel der Dauerschlagzeilen um seine turbulente Ehe untergehen? Mit seinem Einzug ins Überwachungshaus könnte Nikola beweisen, dass hinter den imposanten Tätowierungen mehr steckt als nur der zuletzt eher stille Begleiter der selbsternannten Reality-Queen.

Die Liebesgeschichte mit Ehefrau Kim Virginia sorgte in der Vergangenheit immer wieder für Schlagzeilen. Nach dem ersten intensiveren Kennenlernen bei "Promis unter Palmen" ging Nikola auf volles Risiko, ließ sich den Namen seiner Liebsten unter das Auge stechen und zog kurzerhand mit zwei Koffern zu ihr nach Dubai. Auf Verlobung, zeitweilige Trennung sowie die Versöhnung folgte im Oktober 2025 eine spontane Hochzeit in Las Vegas – seitdem treten beide unter dem Nachnamen Grey auf. Auch private Krisen spielten sich bei den beiden stets verlässlich vor gigantischem Publikum ab: Nach dem angeblichen Verlust ihres ungeborenen Kindes stritt man darüber, dass Nikola die Nachricht öffentlich gemacht hatte, obwohl Kim das nach eigener Aussage nicht wollte. In der Konsequenz räumte er schließlich ein, in der belastenden Situation Fehler gemacht zu haben.

Dass Nikola überhaupt den Weg vor die Kameras fand, ist das Ergebnis einer erstaunlichen körperlichen Wandlung. Nach seiner Jugend in Serbien brachte Nikola mit Anfang 20 rund 150 Kilogramm auf die Waage, bevor er mit eiserner Disziplin etwa 60 Kilo abtrainierte und ab 2018 als gefragtes Tattoo-Model den Grundstein für seine heutige Bildschirm-Karriere legte. Doch das neue Äußere schenkte ihm keineswegs eine unerschütterliche Psyche: In Formaten wie "Temptation Island", "Prominent getrennt" oder "The 50" zeigte Nikola immer wieder, wie tief ihn Kritik, Zurückweisung und fehlende Loyalität durch ihm nahestehende Personen treffen können.

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Instagram / kimvirginiaa Nikola und Kim Virginia Grey, Juli 2026

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ProSieben / Sat.1 Kim Virginia und Nikola Grey, "Promi Big Brother"-Kandidaten 2026

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Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia und Nikola Grey, Mai 2026